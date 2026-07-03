Помилково нарахували індексацію зарплати: коли роботодавець не може повернути переплату

Стягнути з працівника таку переплату можна лише за його заявою.

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Помилково нарахована та виплачена працівнику індексація заробітної плати не може бути утримана роботодавцем в односторонньому порядку, якщо така переплата виникла не через лічильну помилку. У такому випадку повернення коштів можливе лише за заявою працівника.

Це пояснюється положеннями статті 1215 Цивільного кодексу України, відповідно до якої не підлягають поверненню безпідставно набуті заробітна плата та інші виплати, що є засобом до існування, якщо вони були виплачені добровільно, за відсутності рахункової помилки з боку роботодавця та недобросовісності з боку працівника.

При цьому Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 року №13 «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці» визначає, що до рахункових (лічильних) помилок належать неправильності в обчисленнях, зокрема дворазове нарахування заробітної плати за один і той самий період. Водночас помилки, пов'язані з неправильним застосуванням законодавства чи інших нормативно-правових актів, у тому числі колективного договору, лічильними не вважаються.

Якщо роботодавець помилково нарахував індексацію заробітної плати, така помилка не є лічильною. Тому утримати суму переплати можна лише за наявності письмової заяви працівника.

У разі подання такої заяви роботодавець видає наказ про виправлення помилки, після чого індексація сторнується.

Якщо ж працівник не подає заяву, роботодавець не має права сторнувати нараховану індексацію. У такому випадку виплачена сума залишається частиною заробітної плати працівника.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Управління інспекційної діяльності у Харківській області надало роз’яснення щодо відповідальності за порушення правил індексації заробітної плати.

Відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України (КЗпП), недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягне за собою штраф у розмірі двох мінімальних зарплат за кожного працівника, щодо якого виявлено порушення.

Для роботодавців це означає, що помилки при нарахуванні індексації заробітної плати зараз не призведуть до штрафу. Проте контроль за правильністю розрахунків залишається важливим, адже після завершення воєнного стану законодавчі норми знову діятимуть у повному обсязі.