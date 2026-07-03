До Землі наближається величезний астероїд

Довжина небесного тіла становить близько 479,2 метра.

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У суботу, 4 липня, поблизу Землі пройде потенційно небезпечний астероїд 533808 (2007 ML24).

Як повідомляє NASA, довжина небесного тіла становить близько 479,2 метра. Мінімальна відстань його зближення із Землею складе приблизно 3,5 млн км.

За даними американського космічного агентства до категорії потенційно небезпечних відносять об’єкти, які наближаються до Землі на відстань менше 7,5 млн км та мають розмір понад 150 метрів.

Астероїд 533808 (2007 ML24) відповідає обом цим критеріям.

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