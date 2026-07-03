3 липня – яке сьогодні свято та головні події

3 липня в Україні святкують День українських зенітних ракетних військ та День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України.

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У п’ятницю, 3 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

3 липня в Україні святкують День українських зенітних ракетних військ. Професійне свято було встановлене наказом Міністерства оборони України 2011 року на честь військовослужбовців, які забезпечують протиповітряну оборону держави. Зенітні ракетні війська є одним із ключових родів військ Повітряні Сили Збройних Сил України. Їхнє головне завдання — виявлення, супровід і знищення повітряних цілей: літаків, гелікоптерів, крилатих і балістичних ракет, безпілотників та інших засобів повітряного нападу.

Також 3 липня День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Це молоде державне свято, яке було встановлене указом президента України від 8 січня 2025 року на знак пошани до мужності, героїзму та самовідданої служби воїнів армійської авіації. Армійська авіація є складовою Сухопутних військ ЗСУ. Її основу становлять бойові та транспортні вертольоти, які виконують широкий спектр завдань: підтримують українських військових із повітря, знищують ворожу техніку й укріплення, здійснюють повітряну розвідку, доставляють особовий склад і боєприпаси, евакуюють поранених та беруть участь у пошуково-рятувальних операціях.

А ще 3 липня Всесвітній день суриката. Це неофіційне міжнародне свято, започатковане 2018 року працівниками австралійського зоопарку Taronga Western Plains Zoo, щоб привернути увагу до цих дивовижних тварин і важливості збереження їхнього природного середовища.

3 липня святкують Всесвітній день без поліетиленових пакетів. Його започаткували міжнародні екологічні організації, щоб привернути увагу до проблеми надмірного використання одноразових пластикових пакетів та їхнього негативного впливу на довкілля.

Яке сьогодні церковне свято

3 липня віряни святкують День пам’яті святого мученика Якинта. Ранньохристиянський мученик, який жив у III столітті. За переказами, він був молодим придворним імператора Траян та сповідував християнство. Коли Якинт відмовився принести жертву язичницьким богам, його ув’язнили. У в’язниці він не приймав їжу, присвячену ідолам, через що тривалий час голодував. Після 38 днів страждань святий відійшов до Господа, залишившись вірним своїй вірі до кінця.

Календар важливих подій за 3 липня

324 рік — в околицях Адріанополя відбувається вирішальна битва, яка мала значний вплив на розподіл влади в Римській імперії;

1528 рік — Папа Римський Климент VII офіційно затверджує буллою новий чернечий орден капуцинів;

1700 рік — у Константинополі укладають мирний договір, що завершує Азовські походи 1695–1696 років, здійснені за ініціативою Петра I;

1863 рік — завершується битва під Геттісбургом — найкривавіша сутичка громадянської війни в США, яка стала переломною в ході конфлікту;

1885 рік — українські емігранти в Сполучених Штатах засновують перше братство взаємодопомоги — “Братство святого Миколая”;

1886 рік — Карл Бенц здійснює перший в історії виїзд на самохідному транспортному засобі власної конструкції, продемонструвавши швидкість до 16 км/год;

1917 рік — у Києві відбувається збройне піднесення полуботківців із вимогою проголошення незалежності України;

1928 рік — у вільному продажу з’являються перші телевізори;

1962 рік — Франція офіційно визнає незалежність Алжиру після референдуму, на якому понад 91% громадян підтримали це рішення;

1966 рік — Французька Республіка здійснює ядерне випробування на атолі Муруроа;

1973 рік — у Гельсінкі відкривається Нарада з безпеки і співпраці в Європі (НБСЄ);

1988 рік — американський військовий крейсер ”Вінсеннес” помилково збиває іранський пасажирський літак Airbus A300, внаслідок трагедії гине 298 людей.

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