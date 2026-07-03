3 июля — какой сегодня праздник и главные события

3 июля в Украине празднуют День украинских зенитных ракетных войск и День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

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В пятницу, 3 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

3 июля в Украине празднуют День украинских зенитных ракетных войск. Профессиональный праздник был установлен приказом Министерства обороны Украины 2011 в честь военнослужащих, которые обеспечивают противовоздушную оборону государства. Зенитные ракетные войска — один из ключевых родов войск Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины. Их главная задача — выявление, сопровождение и уничтожение воздушных целей: самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, беспилотников и других средств воздушного нападения.

Также 3 июля День армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Это молодой государственный праздник, установленный указом президента Украины от 8 января 2025 года в знак уважения к мужеству, героизму и самоотверженной службе воинов армейской авиации. Армейская авиация является составной частью Сухопутных войск ВСУ. Ее основу составляют боевые и транспортные вертолеты, выполняющие широкий спектр задач: поддерживают украинских военных с воздуха, уничтожают вражескую технику и укрепления, осуществляют воздушную разведку, доставляют личный состав и боеприпасы, эвакуируют раненых и принимают участие в поисково-спасательных операциях.

А еще 3 июля Всемирный день суриката. Это неофициальный международный праздник, начатый в 2018 году работниками австралийского зоопарка Taronga Western Plains Zoo, чтобы привлечь внимание к этим удивительным животным и важности сохранения их природной среды.

3 июля празднуют Всемирный день без полиэтиленовых пакетов. Его положили начало международным экологическим организациям, чтобы привлечь внимание к проблеме чрезмерного использования одноразовых пластиковых пакетов и их негативному влиянию на окружающую среду.

Какой сегодня церковный праздник

3 июля верующие празднуют День памяти святого мученика Якинта. Раннехристианский мученик, живший в III веке. По преданию он был молодым придворным императора Траян и исповедовал христианство. Когда Якинт отказался принести жертву языческим богам, его заключили в тюрьму. В тюрьме он не принимал пищу, посвященную идолам, из-за чего долго голодал. После 38 дней страданий святой отошел к Господу, оставшись верен своей вере до конца.

Календарь важных событий за 3 июля

324 год — в окрестностях Адрианополя происходит решающая битва, которая оказала значительное влияние на разделение власти в Римской империи;

1528 год — Папа Римский Климент VII официально утверждает буллой новый монашеский орден капуцинов;

1700 год — в Константинополе заключают мирный договор, завершающий Азовские походы 1695-1696 годов, совершенные по инициативе Петра I;

1863 год — завершается битва под Геттисбургом — самая кровавая схватка гражданской войны в США, которая стала переломной в ходе конфликта;

1885 год — украинские эмигранты в Соединенных Штатах основывают первое братство взаимопомощи — “Братство святого Николая”;

1886 год — Карл Бенц совершает первый в истории выезд на самоходном транспортном средстве собственной конструкции, продемонстрировав скорость до 16 км/ч;

1917 год — в Киеве происходит вооруженный подъем полуботковцев с требованием провозглашения независимости Украины;

1928 год — в свободной продаже появляются первые телевизоры;

1962 год — Франция официально признает независимость Алжира после референдума, на котором более 91% граждан поддержали это решение;

1966 год — Французская Республика осуществляет ядерное испытание на атолле Муруроа;

1973 год — в Хельсинки открывается Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ);

1988 год — американский военный крейсер “Винсеннес” ошибочно сбивает иранский пассажирский самолет Airbus A300, в результате трагедии погибает 298 человек.

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