Судебные сервисы могут не работать некоторое время: когда и почему

Пользователей судебных сервисов предупредили о технических работах.

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Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что 3 июля с 22:00 до 22:30 будет проводить плановые работы по модернизации сетевой инфраструктуры магистрального провайдера связи.

«В указанный период возможно кратковременное прерывание доступа к судебным сервисам. Работы проводятся в вечернее время с целью минимизации влияния на пользователей», — говорится в заявлении.

В госпредприятии извинились перед пользователями за временные неудобства.

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