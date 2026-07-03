  1. Суд инфо

Судебные сервисы могут не работать некоторое время: когда и почему

08:44, 3 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пользователей судебных сервисов предупредили о технических работах.
Судебные сервисы могут не работать некоторое время: когда и почему
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что 3 июля с 22:00 до 22:30 будет проводить плановые работы по модернизации сетевой инфраструктуры магистрального провайдера связи.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«В указанный период возможно кратковременное прерывание доступа к судебным сервисам. Работы проводятся в вечернее время с целью минимизации влияния на пользователей», — говорится в заявлении.

В госпредприятии извинились перед пользователями за временные неудобства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Электронный суд электронный кабинет

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бронирование «сгорит» в сентябре: для предприятий начался 38-дневный обратный отсчет для сохранения брони своих работников

официально у бизнеса есть всего 38 дней, чтобы подтвердить новые зарплаты

ВСП рекомендовал назначить пяти новых судей в ВАКС: что о них известно

ВСП рассмотрел кандидатуры и внесет пять представлений Президенту Украины о назначении судей ВАКС.

ООО оштрафовали на более 63 млн грн: Большая Палата пояснила, почему решение не пересмотрели даже после ЕСПЧ

Несмотря на решение Европейского суда по правам человека о чрезмерной длительности рассмотрения, Большая Палата Верховного Суда не усмотрела оснований для пересмотра налогового спора ООО на миллионы гривен.

ВСП против судей: где заканчивается контроль и начинается давление

Попытка ввести коллективную ответственность за затягивание сроков судьей-докладчиком грозит окончательным кадровым параличом судебной системы, поскольку вынуждает немногочисленных действующих судей тратить время на взаимный надзор вместо рассмотрения тысяч собственных дел.

ТЦК блокируют перерассчет выплат военным, а военные годами недополучают деньги: что делать пенсионерам

Без справки о денежном довольствии перерасчет военной пенсии невозможен, но отказ ТЦК в ее выдаче можно обжаловать в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]