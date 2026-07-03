Судебные сервисы могут не работать некоторое время: когда и почему
08:44, 3 июля 2026
Пользователей судебных сервисов предупредили о технических работах.
Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что 3 июля с 22:00 до 22:30 будет проводить плановые работы по модернизации сетевой инфраструктуры магистрального провайдера связи.
«В указанный период возможно кратковременное прерывание доступа к судебным сервисам. Работы проводятся в вечернее время с целью минимизации влияния на пользователей», — говорится в заявлении.
В госпредприятии извинились перед пользователями за временные неудобства.
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