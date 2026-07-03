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Количество погибших в Киеве после массированной атаки РФ возросло до 30 человек

08:28, 3 июля 2026
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В КГВА отметили, что в настоящее время не выходят на связь еще 3 человека, их судьба остается неизвестной.
Количество погибших в Киеве после массированной атаки РФ возросло до 30 человек
Фото: Reuters
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В Киеве вновь возросло количество жертв российской массированной ракетно-дроновой атаки 2 июля. По состоянию на 3 июля известно о 30 погибших. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

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«Количество подтвержденных погибших в результате российской атаки на Киев в ночь на 2 июля возросло до 30 человек», — заявил он.

По его словам, в настоящее время не выходят на связь еще 3 человека, их судьба остается неизвестной.

Ткаченко добавил, что поиски продолжаются.

Добавим, что в Киеве 3 июля объявили День траура – в городе запрещены любые развлекательные мероприятия.

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