Кількість загиблих у Києві після масованої атаки РФ зросла до 30 людей

У КМВА зазначили, що наразі не виходять на звʼязок ще 3 людини, їх доля залишається невідомою.

Фото: Reuters

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У Києві знову зросла кількість жертв російської масованої ракетно-дронової атаки 2 червня. Станом на 3 червня відомо про 23 загиблих. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Кількість підтверджених загиблих внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 2 липня зросла до 30 осіб», - заявив він.

За його словами, наразі не виходять на звʼязок ще 3 людини, їх доля залишається невідомою.

Ткаченко додав, що пошуки продовжуються.

Додамо, що у Києві 3 липня оголосили День жалоби – в місті заборонені будь-які розважальні заходи.

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