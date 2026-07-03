Кількість загиблих у Києві після масованої атаки РФ зросла до 30 людей
08:28, 3 липня 2026
У КМВА зазначили, що наразі не виходять на звʼязок ще 3 людини, їх доля залишається невідомою.
Фото: Reuters
У Києві знову зросла кількість жертв російської масованої ракетно-дронової атаки 2 червня. Станом на 3 червня відомо про 23 загиблих. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
«Кількість підтверджених загиблих внаслідок російської атаки на Київ у ніч на 2 липня зросла до 30 осіб», - заявив він.
За його словами, наразі не виходять на звʼязок ще 3 людини, їх доля залишається невідомою.
Ткаченко додав, що пошуки продовжуються.
Додамо, що у Києві 3 липня оголосили День жалоби – в місті заборонені будь-які розважальні заходи.
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