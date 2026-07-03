У Литві хочуть скасувати конституційну заборону на ядерну зброю

Очікується, що найближчим часом законодавчий орган Литви розпочне процес внесення відповідних змін.

Фото: kyivpost.com

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Президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що серед лідерів парламентських партій є підтримка ідеї скасування заборони на ядерну зброю в країні, пише Politico.

За словами Науседи, після зустрічі з лідерами парламентських фракцій стало зрозуміло, що стаття 137 литовської Конституції, яка забороняє розміщення зброї масового знищення та іноземних військових баз, більше не відповідає сучасним безпековим реаліям.

«Думки були практично одностайними. Майже всі лідери парламентських фракцій висловили думку, що стаття 137 застаріла і її слід не просто змінити, а повністю вилучити», - підкреслив президент Литви у спілкуванні з пресою.

Нагадаємо, раніше аналогічну заборону вже скасувала Фінляндія.

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