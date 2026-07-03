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Стало відомо, скільки країн наразі хочуть приєднатися до Drone Deal

08:10, 3 липня 2026
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Drone Deal поєднує чотири ключові напрями.
Стало відомо, скільки країн наразі хочуть приєднатися до Drone Deal
Фото: militarnyi.com
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Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров повідомив, що Україна вже уклала шість довгострокових угод з міжнародними партнерами у межах нової збройової ініціативи Drone Deal. Крім того, ще понад 20 держав активно готуються приєднатися до цієї моделі співпраці. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, кожна така угода діятиме десять років. Україна не просто продаватиме дрони, а ділитиметься бойовим досвідом та розгортатиме спільні виробництва за кордоном.

«Drone Deal поєднує 4 ключові напрями: експертну безпекову допомогу - консультації та аналітика наших військових в країнах-партнерах; експорт перевірених боєм рішень; локалізація виробництва на території партнерів, зокрема у форматах Build with Ukraine та Build in Ukraine; спецпроєкти - кіберспівпраця, захист критичної інфраструктури, супутникові проєкти тощо», - заявив Умєров.

 Раніше повідомлялося, що Уряд запускає спеціальний механізм контрольованого експорту української зброї та оборонних технологій.

 

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