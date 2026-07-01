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Кабмін запустив спеціальний механізм контрольованого експорту зброї: як він працюватиме

19:14, 1 липня 2026
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Україна відкриває експорт оборонних технологій для країн-партнерів.
Кабмін запустив спеціальний механізм контрольованого експорту зброї: як він працюватиме
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Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що Уряд запускає спеціальний механізм контрольованого експорту української зброї та оборонних технологій.

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«Кожен експортний контракт має працювати на головну мету — сильне оборонне виробництво в Україні та більше власної зброї для нашого Війська.

20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% — від експорту комплектуючих спрямовуватимуться до спецфонду держбюджету на розвиток українського ОПК», - заявила вона.

Очільниця уряду підкреслила, що мінімальна сума контракту для готових виробів — від 15 млн грн. Для комплектуючих це обмеження не діє.

«Новий механізм діятиме протягом воєнного стану. Він запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі Drone Deal.

Водночас потреби Сил оборони залишаються безумовним пріоритетом.

Якщо виробник підтвердить спроможність одночасно виконати державний та експортний контракти, він зможе здійснювати експорт. У дозволі може бути відмовлено, якщо Міноборони чи інший державний замовник планує закупити ці товари для потреб оборони України або якщо товар включено до Переліку критичних товарів», - підкреслила Юлія Свириденко.

За її словами, Міноборони щоквартально оновлюватиме перелік критичних товарів і технологій, а МЗС — перелік держав, до яких дозволений експорт.

«Ми також захищаємо українські технології. Вони передаватимуться без відчуження прав інтелектуальної власності, із контролем використання та реекспорту.

Сьогодні понад половина озброєння на фронті — українського виробництва. Українські зброярі нарощують виробництво безпілотних систем, засобів РЕБ, боєприпасів, комплектуючих та інших оборонних технологій», - додала вона.

Як працюватиме механізм

У свою чергу міністр оборони України Михайло Федоров пояснив, як працюватиме новий механізм:

- країни — партнери Drone Deal, з якими Україна має відповідні міжурядові домовленості, отримають можливість закуповувати українське озброєння, технології та працювати безпосередньо з українськими виробниками;

- запроваджується прозора процедура розгляду заявок на експорт від виробників. Її розглядатимуть у чітко визначений термін — до 30 днів. Механізм поширюється на передання озброєння та оборонних технологій вартістю від 15 млн грн;

- перелік держав-партнерів формуватиме МЗС, а список критичних товарів, які не можуть передаватися, — Міноборони разом з іншими уповноваженими органами;

- українські технології залишаються під захистом держави. Передавання відбуватиметься без відчуження прав інтелектуальної власності, а реекспорт або передання третім сторонам можливі лише за письмовою згодою України. Якщо продукцію, вироблену за українськими технологіями, експортуватимуть до третіх країн, 20% її вартості надходитиме до державного бюджету.

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Кабінет Міністрів України

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