Стало известно, сколько стран в настоящее время хотят присоединиться к Drone Deal

Drone Deal объединяет четыре ключевых направления.

Фото: militarnyi.com

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина уже заключила шесть долгосрочных соглашений с международными партнерами в рамках новой оружейной инициативы Drone Deal. Кроме того, еще более 20 государств активно готовятся присоединиться к этой модели сотрудничества. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, каждое такое соглашение будет действовать десять лет. Украина не просто будет продавать дроны, а будет делиться боевым опытом и разворачивать совместные производства за рубежом.

«Drone Deal объединяет 4 ключевых направления: экспертную помощь в сфере безопасности — консультации и аналитика наших военных в странах-партнерах; экспорт проверенных боем решений; локализацию производства на территории партнеров, в частности в форматах Build with Ukraine и Build in Ukraine; спецпроекты — киберсотрудничество, защиту критической инфраструктуры, спутниковые проекты и тому подобное», — заявил Умеров.

Ранее сообщалось, что Правительство запускает специальный механизм контролируемого экспорта украинского оружия и оборонных технологий.

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