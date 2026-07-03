В Литве хотят отменить конституционный запрет на ядерное оружие

Ожидается, что в ближайшее время законодательный орган Литвы начнет процесс внесения соответствующих изменений.

Фото: kyivpost.com

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Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что среди лидеров парламентских партий существует поддержка идеи отмены запрета на ядерное оружие в стране, пишет Politico.

По словам Науседы, после встречи с лидерами парламентских фракций стало понятно, что статья 137 Конституции Литвы, запрещающая размещение оружия массового уничтожения и иностранных военных баз, больше не соответствует современным реалиям безопасности.

«Мнения были практически единодушными. Почти все лидеры парламентских фракций высказали мнение, что статья 137 устарела и ее следует не просто изменить, а полностью исключить», — подчеркнул президент Литвы в общении с прессой.

Напомним, ранее аналогичный запрет уже отменила Финляндия.

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