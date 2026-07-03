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Судові сервіси можуть не працювати деякий час: коли та чому

08:44, 3 липня 2026
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Користувачів судових сервісів попередили про технічні роботи.
Судові сервіси можуть не працювати деякий час: коли та чому
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Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що 3 липня з 22:00 до 22:30 проводитиме планові роботи з модернізації мережевої інфраструктури магістрального провайдеру зв'язку.

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«У зазначений період можливе короткочасне переривання доступу до судових сервісів. Роботи проводяться у вечірній час з метою мінімізації впливу на користувачів», - йдеться у заяві.

У ДП перепрошують користувачів за тимчасові незручності.

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