Судові сервіси можуть не працювати деякий час: коли та чому
08:44, 3 липня 2026
Користувачів судових сервісів попередили про технічні роботи.
Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що 3 липня з 22:00 до 22:30 проводитиме планові роботи з модернізації мережевої інфраструктури магістрального провайдеру зв'язку.
«У зазначений період можливе короткочасне переривання доступу до судових сервісів. Роботи проводяться у вечірній час з метою мінімізації впливу на користувачів», - йдеться у заяві.
У ДП перепрошують користувачів за тимчасові незручності.
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