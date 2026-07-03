  1. В мире

К Земле приближается огромный астероид

09:24, 3 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Длина небесного тела составляет около 479,2 метра.
К Земле приближается огромный астероид
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 4 июля, вблизи Земли пройдет потенциально опасный астероид 533808 (2007 ML24).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщает NASA, длина небесного тела составляет около 479,2 метра. Минимальное расстояние его сближения с Землей составит примерно 3,5 млн км.

По данным американского космического агентства, к категории потенциально опасных относятся объекты, которые приближаются к Земле на расстояние менее 7,5 млн км и имеют размер более 150 метров.

Астероид 533808 (2007 ML24) соответствует обоим этим критериям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

космос

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Бронирование «сгорит» в сентябре: для предприятий начался 38-дневный обратный отсчет для сохранения брони своих работников

официально у бизнеса есть всего 38 дней, чтобы подтвердить новые зарплаты

ВСП рекомендовал назначить пяти новых судей в ВАКС: что о них известно

ВСП рассмотрел кандидатуры и внесет пять представлений Президенту Украины о назначении судей ВАКС.

ООО оштрафовали на более 63 млн грн: Большая Палата пояснила, почему решение не пересмотрели даже после ЕСПЧ

Несмотря на решение Европейского суда по правам человека о чрезмерной длительности рассмотрения, Большая Палата Верховного Суда не усмотрела оснований для пересмотра налогового спора ООО на миллионы гривен.

ВСП против судей: где заканчивается контроль и начинается давление

Попытка ввести коллективную ответственность за затягивание сроков судьей-докладчиком грозит окончательным кадровым параличом судебной системы, поскольку вынуждает немногочисленных действующих судей тратить время на взаимный надзор вместо рассмотрения тысяч собственных дел.

ТЦК блокируют перерассчет выплат военным, а военные годами недополучают деньги: что делать пенсионерам

Без справки о денежном довольствии перерасчет военной пенсии невозможен, но отказ ТЦК в ее выдаче можно обжаловать в суде.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]