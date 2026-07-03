К Земле приближается огромный астероид

Длина небесного тела составляет около 479,2 метра.

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В субботу, 4 июля, вблизи Земли пройдет потенциально опасный астероид 533808 (2007 ML24).

Как сообщает NASA, длина небесного тела составляет около 479,2 метра. Минимальное расстояние его сближения с Землей составит примерно 3,5 млн км.

По данным американского космического агентства, к категории потенциально опасных относятся объекты, которые приближаются к Земле на расстояние менее 7,5 млн км и имеют размер более 150 метров.

Астероид 533808 (2007 ML24) соответствует обоим этим критериям.

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