Помилки при нарахуванні індексації — чи загрожує штраф роботодавцю

За недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці роботодавцю загрожує штраф.

Управління інспекційної діяльності у Харківській області надало роз’яснення щодо відповідальності за порушення правил індексації заробітної плати.

Який штраф загрожує

Відповідно до статті 265 Кодексу законів про працю України (КЗпП), недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці тягне за собою штраф у розмірі двох мінімальних зарплат за кожного працівника, щодо якого виявлено порушення.

На сьогодні це становить 16 000 грн.

Що діє під час воєнного стану

Водночас інспекція нагадує: у період воєнного стану штрафні санкції за такі порушення не застосовуються, окрім окремих випадків, визначених законодавством.

Чому це важливо

Для роботодавців це означає, що помилки при нарахуванні індексації заробітної плати зараз не призведуть до штрафу. Проте контроль за правильністю розрахунків залишається важливим, адже після завершення воєнного стану законодавчі норми знову діятимуть у повному обсязі.

