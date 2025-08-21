Ошибки при начислении индексации — грозит ли штраф работодателю

За несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда работодателю грозит штраф.

Управление инспекционной деятельности в Харьковской области дало разъяснение относительно ответственности за нарушение правил индексации заработной платы.

Какой штраф грозит

В соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда влечет за собой штраф в размере двух минимальных зарплат за каждого работника, в отношении которого выявлено нарушение.

На сегодняшний день это составляет 16 000 грн.

Что действует во время военного положения

В то же время инспекция напоминает: в период военного положения штрафные санкции за такие нарушения не применяются, кроме отдельных случаев, определенных законодательством.

Почему это важно

Для работодателей это означает, что ошибки при начислении индексации заработной платы сейчас не приведут к штрафу. Однако контроль за правильностью расчетов остается важным, ведь после завершения военного положения законодательные нормы снова будут действовать в полном объеме.

