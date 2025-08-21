Практика судов
  1. В Украине

Ошибки при начислении индексации — грозит ли штраф работодателю

07:37, 21 августа 2025
За несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда работодателю грозит штраф.
Ошибки при начислении индексации — грозит ли штраф работодателю
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление инспекционной деятельности в Харьковской области дало разъяснение относительно ответственности за нарушение правил индексации заработной платы.

Какой штраф грозит

В соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда влечет за собой штраф в размере двух минимальных зарплат за каждого работника, в отношении которого выявлено нарушение.

На сегодняшний день это составляет 16 000 грн.

Что действует во время военного положения

В то же время инспекция напоминает: в период военного положения штрафные санкции за такие нарушения не применяются, кроме отдельных случаев, определенных законодательством.

Почему это важно

Для работодателей это означает, что ошибки при начислении индексации заработной платы сейчас не приведут к штрафу. Однако контроль за правильностью расчетов остается важным, ведь после завершения военного положения законодательные нормы снова будут действовать в полном объеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Судебно-юридическая газета» теперь представлена в экспертной группе при ВСК Верховной Рады по расследованию признаков коррупции в судах и правоохранительных органах

«Судебно-юридическая газета» теперь представлена в экспертной группе при ВСК Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений в правоохранительных органах, судах и органах судебной власти.

Верховный Суд сформулировал заключение, имеют ли право пересечь границу мужчины, чьи родственники погибли или пропали без вести во время мер по отражению вооруженной агрессии

В условиях военного положения ограничения права на выезд оправданы приоритетом публичного интереса и не являются произвольными — Верховный Суд.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об обеспечении уважения к суду

Впрочем, изменения в КУоАП и УПК касаются не только повышения штрафов за неуважение к суду.

«Живые» очереди под ТЦК должны исчезнуть, будут электронные — Шмыгаль

Кабмин окончательно урегулировал электронные очереди в ТЦК — Денис Шмыгаль.

Максимально возможная стоимость служебных квартир для судей ВАКС составляет 4 млн гривен

Цены на служебную недвижимость для судей Антикоррупционного суда значительно выросли по сравнению с 2019 годом.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Коваль
    Оксана Коваль
    суддя Святошинського районного суду міста Києва