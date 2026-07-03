Ошибочно насчитали индексацию зарплаты: когда работодатель не может вернуть переплату

Взыскать с работника такую ​​переплату можно только по его заявлению.

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Ошибочно начисленная и выплаченная работнику индексация заработной платы не может быть удержана работодателем в одностороннем порядке, если такая переплата возникла не вследствие счетной ошибки. В таком случае возврат средств возможен только по заявлению работника.

Это объясняется положениями статьи 1215 Гражданского кодекса Украины, согласно которой не подлежат возврату безосновательно приобретенные заработная плата и другие выплаты, являющиеся средствами к существованию, если они были выплачены добровольно, при отсутствии счетной ошибки со стороны работодателя и недобросовестности со стороны работника.

При этом Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 24 декабря 1999 года №13 «О практике применения судами законодательства об оплате труда» определяет, что к счетным ошибкам относятся ошибки в вычислениях, в частности двойное начисление заработной платы за один и тот же период. В то же время ошибки, связанные с неправильным применением законодательства или иных нормативно-правовых актов, в том числе коллективного договора, счетными не считаются.

Если работодатель ошибочно начислил индексацию заработной платы, такая ошибка не является счетной. Поэтому удержать сумму переплаты можно только при наличии письменного заявления работника.

В случае подачи такого заявления работодатель издает приказ об исправлении ошибки, после чего индексация сторнируется.

Если же работник не подает заявление, работодатель не имеет права сторнировать начисленную индексацию. В таком случае выплаченная сумма остается частью заработной платы работника.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Управление инспекционной деятельности в Харьковской области предоставило разъяснение относительно ответственности за нарушение правил индексации заработной платы.

В соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда влечет наложение штрафа в размере двух минимальных заработных плат за каждого работника, в отношении которого выявлено нарушение.

Для работодателей это означает, что ошибки при начислении индексации заработной платы в настоящее время не приведут к штрафу. Однако контроль за правильностью расчетов остается важным, поскольку после завершения военного положения нормы законодательства вновь будут применяться в полном объеме.