  1. В Украине

Ошибочно насчитали индексацию зарплаты: когда работодатель не может вернуть переплату

10:28, 3 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Взыскать с работника такую ​​переплату можно только по его заявлению.
Ошибочно насчитали индексацию зарплаты: когда работодатель не может вернуть переплату
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ошибочно начисленная и выплаченная работнику индексация заработной платы не может быть удержана работодателем в одностороннем порядке, если такая переплата возникла не вследствие счетной ошибки. В таком случае возврат средств возможен только по заявлению работника.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Это объясняется положениями статьи 1215 Гражданского кодекса Украины, согласно которой не подлежат возврату безосновательно приобретенные заработная плата и другие выплаты, являющиеся средствами к существованию, если они были выплачены добровольно, при отсутствии счетной ошибки со стороны работодателя и недобросовестности со стороны работника.

При этом Постановление Пленума Верховного Суда Украины от 24 декабря 1999 года №13 «О практике применения судами законодательства об оплате труда» определяет, что к счетным ошибкам относятся ошибки в вычислениях, в частности двойное начисление заработной платы за один и тот же период. В то же время ошибки, связанные с неправильным применением законодательства или иных нормативно-правовых актов, в том числе коллективного договора, счетными не считаются.

Если работодатель ошибочно начислил индексацию заработной платы, такая ошибка не является счетной. Поэтому удержать сумму переплаты можно только при наличии письменного заявления работника.

В случае подачи такого заявления работодатель издает приказ об исправлении ошибки, после чего индексация сторнируется.

Если же работник не подает заявление, работодатель не имеет права сторнировать начисленную индексацию. В таком случае выплаченная сумма остается частью заработной платы работника.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Управление инспекционной деятельности в Харьковской области предоставило разъяснение относительно ответственности за нарушение правил индексации заработной платы.

В соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда влечет наложение штрафа в размере двух минимальных заработных плат за каждого работника, в отношении которого выявлено нарушение.

Для работодателей это означает, что ошибки при начислении индексации заработной платы в настоящее время не приведут к штрафу. Однако контроль за правильностью расчетов остается важным, поскольку после завершения военного положения нормы законодательства вновь будут применяться в полном объеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги бизнес зарплата

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

ВСП обратится в Офис Генпрокурора из-за возможного вмешательства в автоматизированную систему документооборота Соломенского райсуда

Высший совет правосудия инициировал проверку фактов фальсификации процессуальных документов в Соломенском районном суде города Киева.

Инвестор внес более миллиона гривен за квартиру, но кооператив не признал оплату: как доказать ее, если квитанция оформлена с недостатками — ВС

ВС подчеркнул, что при оценке доказательств суды должны устанавливать реальность хозяйственной операции, а не ограничиваться формальной проверкой оформления первичных документов.

Польша отказалась регистрировать ребенка однополой пары: ЕСПЧ заявил, что права детей не зависят от ориентации родителей

ЕСПЧ признал, что отказ польских властей зарегистрировать иностранное свидетельство о рождении ребенка, в котором родителями указаны две женщины, привел к правовой неопределенности и нарушил право ребенка на уважение частной жизни.

Павел Вовк: Решение Большой Палаты ВС стало следствием системного давления на судей, впереди — ЕСПЧ

Бывший глава Окружного административного суда города Киева Павел Вовк прокомментировал рассмотрение своего дела в Большой Палате Верховного Суда.

Бронирование «сгорит» в сентябре: для предприятий начался 38-дневный обратный отсчет для сохранения брони своих работников

официально у бизнеса есть всего 38 дней, чтобы подтвердить новые зарплаты

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]