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Конкурс в апелляционные суды: трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

09:59, 3 июля 2026
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ВККС: одна кандидатка подтвердила способность осуществлять правосудие во Львовском апелляционном суде, две кандидатки – в Харьковском апелляционном суде.
Конкурс в апелляционные суды: трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие
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На заседании Высшей квалификационной комиссии судей в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности четырех кандидатов на должность судьи осуществлять правосудие в апелляционном общем суде. Об этом сообщила ВККС.

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Баева Александра Игоревна подтвердила способность осуществлять правосудие во Львовском апелляционном суде.

Билинская Ольга Владимировна и Мудрецкая Анна Владимировна подтвердили способность осуществлять правосудие в Харьковском апелляционном суде.

Нестеренко Сергей Григорьевич не подтвердил способность осуществлять правосудие в Днепровском апелляционном суде.

ВККС напомнила, что 55 кандидатов подали заявления об участии в конкурсе на 28 вакантных должностей судей во Львовском апелляционном суде. Всего проведены собеседования с 53 кандидатами: 40 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 10 — не подтвердили, с 3 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратили участие в конкурсе 2 кандидата.

62 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 47 вакантных должностей судей в Харьковском апелляционном суде. Всего проведены собеседования с 46 кандидатами: 33 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, 7 кандидатов — не подтвердили, с 6 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратили участие в конкурсе 2 кандидата. В отношении 1 кандидата приостановлено проведение квалификационного оценивания.

43 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 23 вакантные должности судей в Днепровском апелляционном суде. Всего проведены собеседования с 26 кандидатами: 18 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 4 кандидата — не подтвердили, 4 кандидата ожидают собеседования в пленарном составе Комиссии. Прекратили участие 2 кандидата.

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суд судья ВККС

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