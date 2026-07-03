Бронирование «сгорит» в сентябре: для предприятий начался 38-дневный обратный отсчет для сохранения брони своих работников

официально у бизнеса есть всего 38 дней, чтобы подтвердить новые зарплаты

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Официально, 3 июля было опубликовано постановление Кабинета Министров Украины от 1 июля 2026 года № 862. Этот документ вносит существенные изменения в Порядок бронирования военнообязанных (постановления № 76 и № 692), устанавливая жесткие требования к зарплатному уровню и меняя подходы к расчету квот.

Переподтверждение «критичности» до 10 августа

Все действующие на сегодняшний день решения о признании предприятий критически важными будут оставаться в силе только в течение срока, на который они были выданы, но не дольше чем до 1 сентября 2026 года.

Чтобы не потерять этот статус и сохранить бронирование для своих работников, предприятия обязаны до 10 августа 2026 года подать документы для подтверждения соответствия установленным критериям (3 размера минимальной заработной платы). В частности, необходимо предоставить:

справку о размере начисленной средней заработной платы работников за последний календарный месяц;

налоговый расчет сумм дохода (ЕСВ/НДФЛ) за этот же период.

Поскольку необходимо предоставить справку о средней заработной плате и налоговый расчет (отчетность по ЕСВ/НДФЛ) за последний календарный месяц, это означает, что новая заработная плата, соответствующая установленным критериям, должна быть начислена за июль 2026 года.

Поскольку срок подачи — 10 августа, последним полным календарным месяца перед этой датой является июль. До 10 августа у вас уже должна быть не только начислена зарплата за июль, но и сформирован налоговый расчет за этот месяц, который подается вместе со справкой для подтверждения соответствия критериям.

Новые правила для совместителей в квоте

Постановление № 862 уточняет порядок расчета 50-процентной квоты. Отныне работники, работающие по совместительству, учитываются в общее количество военнообязанных предприятия только по одному месту работы — там, где срок трудовых отношений является наибольшим. Это делает невозможными манипуляции с двойным учетом совместителей для искусственного увеличения лимитов бронирования.

Расширение льгот для энергетики и обороны

Правительство расширило перечень предприятий, для которых действуют специальные условия бронирования (в частности, относительно средней зарплаты с коэффициентом 2,5):

Энергетика: добавлены операторы систем распределения, угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия, а также юридические лица, предоставляющие жизненно важные услуги по энергообеспечению.

добавлены операторы систем распределения, угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия, а также юридические лица, предоставляющие жизненно важные услуги по энергообеспечению. Оборона: предусмотрена возможность бронирования для предприятий, осуществляющих сертификацию внешних пилотов БПЛА (при условии подготовки более 200 специалистов в год), а также производителей средств РЭБ и беспилотных систем.

Цифровизация и контроль

Минцифры поручено в течение 14 рабочих дней обеспечить техническую возможность подачи обновленной информации через портал «Дія». Государственные органы смогут в режиме реального времени проверять сведения о забронированных и выявлять случаи превышения установленных лимитов.

Важно: Если предприятие не подтвердит свой статус до 10 августа или окажется, что оно больше не соответствует критериям (например, из-за низкой зарплаты), все действующие отсрочки работников будут автоматически аннулированы с 1 сентября 2026 года.

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