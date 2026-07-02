Останній шанс зберегти бронювання до 10 серпня: бізнес має лише місяць для підтвердження зарплат

До 10 серпня критично важливі підприємства повинні подати підтвердні документи, інакше з 1 вересня їхні працівники можуть втратити відстрочки- нові пропозиції Мінекономіки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Система бронювання наразі перебуває у стані постійних змін. Після нещодавнього оновлення правил у травні 2026 року, що були внесені постановою Кабміну № 692, порядок бронювання може зазнати чергових змін. Головною ідеологією змін є перехід від формальної «критичності» до реальних економічних показників, зокрема через рівень заробітної плати працівників. Станом на липень 2026 року кількість заброньованих осіб в Україні перевищила показники минулого року на 300 тисяч, що змусило уряд переглянути галузеві та регіональні критерії.

Основні положення проєкту Мінекономіки

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов КМУ від 27 січня 2023 р. № 76 і від 30 травня 2026 р. № 692» був підготовлений Міністерством економіки України. Безпосереднім розробником документа виступив Департамент економіки безпеки і оборони Мінекономіки під керівництвом Сергія Сметанка.

Зарплатний критерій для підприємств не змінюється. Як і раніше, для підтвердження статусу критично важливого середня заробітна плата має становити не менше трьох мінімальних зарплат (для підприємств у зонах бойових дій — 2,5 мінімальної зарплати).

Водночас проєкт встановлює новий обов'язок: до 10 серпня 2026 року підприємства повинні подати довідку про середню заробітну плату та податковий розрахунок за останній календарний місяць. У разі невиконання цих вимог рішення про визнання підприємства критично важливим і надані працівникам відстрочки втратять чинність з 1 вересня 2026 року.

Критичні дедлайни: 10 серпня та 1 вересня

До 10 серпня 2026 року підприємства, які вже мають статус критично важливих, повинні подати довідку про середню зарплату та податковий розрахунок (ЄСВ/ПДФО) за останній місяць. Якщо ці документи підтверджують відповідність новим критеріям, статус та відстрочки зберігаються до кінця терміну, на який вони були видані.

До 1 вересня 2026 року усі діючі рішення про визнання підприємств критично важливими, які не були підтверджені новими довідками, втрачають чинність. Відповідно, анулюються і відстрочки працівників таких підприємств.

Нові правила для сумісників

Військовозобов'язані, які працюють за сумісництвом, тепер враховуються у 50-відсотковій квоті бронювання лише за одним місцем роботи — там, де строк трудових відносин є найбільшим.

Цифровізація через «Дію»

Державні органи отримають доступ до відомостей про кількість заброньованих та ліміти підприємств у режимі реального часу, а Міноборони автоматично вноситиме дані про відстрочки до реєстру «Оберіг».

Розширення переліку «недоторканних» галузей

Незважаючи на загальне посилення вимог, уряд розширює перелік організацій, які можуть бронювати 100% персоналу або працювати за спрощеними критеріями.

Додано операторів систем розподілу, вуглевидобувні підприємства, а також компанії, що надають послуги з енергозабезпечення (виробництво та постачання тепла/води), якщо їх засновниками є структури з часткою держави понад 90%.

Бронювання доступне для виробників безпілотних систем, компаній, що займаються РЕБ, а також організацій, які навчають зовнішніх пілотів БпЛА (за умови підготовки понад 100-200 фахівців за рік).

Юридичні особи, що закуповують товари для ЗСУ на суму понад 10 млн грн за останні 12 місяців на одного заброньованого, також отримують право на статус критично важливих.

Запропоновані зміни свідчать про перехід до моделі бронювання за гроші в завуальованій формі.

Необхідність подати звіти до 10 серпня створює велике навантаження на бухгалтерію та HR-департаменти. Порушення термінів подання довідок призведе до втрати броні для всього персоналу вже з 1 вересня.

Під час пленарного засідання ВР виступив міністр економіки Олексій Соболєв, який обґрунтував необхідність змін суттєвим зростанням кількості заброньованих — за останній рік приріст склав понад 300 тисяч осіб.

Перегляд критеріїв є необхідним через потребу Збройних Сил у людському ресурсі та зростання середньої зарплати в країні.

Попри значний опір частини депутатів щодо фінансових вимог до малого бізнесу, уряд продовжує впроваджувати модель, де пріоритет у бронюванні надається підприємствам з високим рівнем офіційних заробітних плат та прозорою звітністю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.