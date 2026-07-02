Росія атакувала Київ дронами та балістикою: зруйновані багатоповерхівки у 6 районах, горів готель

Найбільших руйнувань зазнали Дарницький, Шевченківський та інші райони міста.

Фото: Нацполіція

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У ніч на 2 липня Росія здійснила черговий масований комбінований удар по Києву, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Станом на 08:00, за інформацією очільника МВС Ігоря Клименка, відомо про 11 загиблих. Ще більше 30 людей отримали поранення, серед яких, за даними Нацполіції, двоє малолітніх дітей та працівник ДСНС.

Всього по Києву вражено внаслідок російського обстрілу понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях.

За даними ДСНС, унаслідок обстрілу виникли пожежі та руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у кількох районах столиці.

Дарницький район

У районі зафіксовано часткові руйнування п'ятиповерхового та дев'ятиповерхового житлових будинків, пошкоджено верхні поверхи 16-поверхівки, а також приватні будинки.

За словами Віталія Кличка, внаслідок влучання у дев'ятиповерховому житловому будинку зруйновано конструкції з першого по шостий поверхи.

Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, на цій локації вдалося врятувати 17 осіб, 7 з них - деблокували зі смертельної пастки. На жаль, одна особа загинула. Є інформація про безвісти зниклих

Шевченківський район

Тут сталася пожежа спільної покрівлі семиповерхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами зафіксовано руйнування п'ятиповерхового будинку, займання у ще одній житловій п'ятиповерхівці на площі 300 квадратних метрів, а також пожежу в триповерховій нежитловій будівлі.

Голосіївський район

У 16-поверховому житловому будинку виникла пожежа на технічному поверсі.

Печерський район

Пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок. Також сталася пожежа на першому та другому поверхах будівлі на площі близько 200 квадратних метрів. Рятувальники евакуювали одну людину.

Оболонський район

На території складського майданчика виникла пожежа. До найближчого пожежно-рятувального підрозділу люди доставили постраждалого, якому рятувальники надали першу домедичну допомогу.

Святошинський та Деснянський райони

У Святошинському районі пошкоджено два приватні житлові будинки. У Деснянському районі зазнала пошкоджень дев'ятиповерхова житлова будівля.

Фото і відео: Ігор Клименко

Фото: ДСНС

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