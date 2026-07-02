  1. Відео
  2. / В Україні

Росія атакувала Київ дронами та балістикою: зруйновані багатоповерхівки у 6 районах, горів готель

08:19, 2 липня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Найбільших руйнувань зазнали Дарницький, Шевченківський та інші райони міста.
Росія атакувала Київ дронами та балістикою: зруйновані багатоповерхівки у 6 районах, горів готель
Фото: Нацполіція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 2 липня Росія здійснила черговий масований комбінований удар по Києву, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Станом на 08:00, за інформацією очільника МВС Ігоря Клименка, відомо про 11 загиблих. Ще більше 30 людей отримали поранення, серед яких, за даними Нацполіції, двоє малолітніх дітей та працівник ДСНС.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Всього по Києву вражено внаслідок російського обстрілу понад 20 житлових будинків. Рятувальники продовжують працювати на 15 локаціях.

За даними ДСНС, унаслідок обстрілу виникли пожежі та руйнування цивільної інфраструктури й житлових будинків у кількох районах столиці.

Дарницький район

У районі зафіксовано часткові руйнування п'ятиповерхового та дев'ятиповерхового житлових будинків, пошкоджено верхні поверхи 16-поверхівки, а також приватні будинки.

За словами Віталія Кличка, внаслідок влучання у дев'ятиповерховому житловому будинку зруйновано конструкції з першого по шостий поверхи.

Як повідомив очільник МВС Ігор Клименко, на цій локації вдалося врятувати 17 осіб, 7 з них - деблокували зі смертельної пастки. На жаль, одна особа загинула. Є інформація про безвісти зниклих

Шевченківський район

Тут сталася пожежа спільної покрівлі семиповерхового житлового будинку та будівлі готелю. За іншими адресами зафіксовано руйнування п'ятиповерхового будинку, займання у ще одній житловій п'ятиповерхівці на площі 300 квадратних метрів, а також пожежу в триповерховій нежитловій будівлі.

Голосіївський район

У 16-поверховому житловому будинку виникла пожежа на технічному поверсі.

Печерський район

Пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок. Також сталася пожежа на першому та другому поверхах будівлі на площі близько 200 квадратних метрів. Рятувальники евакуювали одну людину.

Оболонський район

На території складського майданчика виникла пожежа. До найближчого пожежно-рятувального підрозділу люди доставили постраждалого, якому рятувальники надали першу домедичну допомогу.

Святошинський та Деснянський райони

У Святошинському районі пошкоджено два приватні житлові будинки. У Деснянському районі зазнала пошкоджень дев'ятиповерхова житлова будівля.

Фото і відео: Ігор Клименко

Фото: ДСНС

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

росія Київ Україна війна обстріл ракетний удар дрон

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Договір позики вважається неукладеним за відсутності факту передання коштів — ВС у справі про борг у 30 тисяч доларів

Суд звернув увагу, що у спорах про позику ключовим є встановлення факту передачі коштів, а не лише підписання документів чи наявність розписки.

ТЦК отримали більше часу: як суди рахують строки штрафів за відсутність ВЛК у «обмежено придатних»

Чи може ТЦК оштрафувати через пів року після виявлення порушення.

Народним депутатам хочуть дозволити брати дітей на засідання Верховної Ради

У Верховній Раді можуть з'явитися дитячі кімнати, а депутатам дозволять брати дітей на засідання.

Блекаути не виправдали пропуск строку у справі про виплату грошового забезпечення: Верховний Суд відмовив військовій частині

Сам по собі воєнний стан, відключення електроенергії та технічні помилки в підсистемі «Електронний суд» не є автоматично поважними причинами для поновлення строку на апеляційне оскарження.

Ризики Антикорупційної стратегії: від обмеження прав на землю до втручання у судову гілку влади

Основний проєкт Антикорупційної стратегії обіцяє цифровізацію та меритократію, проте юридичний аналіз виявив у ньому низку червоних ліній: від загрози державному суверенітету до прямого втручання в незалежність судів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]