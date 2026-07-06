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Конкурс в Конституционный Суд: Консультативная группа сформировала рейтинг кандидатов по квоте Верховной Рады

18:30, 6 июля 2026
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Эксперты завершили оценку девяти претендентов на две должности судей КСУ по парламентской квоте и передадут список в Верховную Раду.
Конкурс в Конституционный Суд: Консультативная группа сформировала рейтинг кандидатов по квоте Верховной Рады
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Консультативная группа экспертов провела рейтинговое голосование по девяти кандидатам на две должности судей Конституционного Суда Украины по квоте назначения Верховной Радой и сформировала их рейтинговый список.

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По результатам голосования список кандидатов выглядит следующим образом:

  • первое место – Анна Анисимова – 6 голосов «за»;
  • первое место – Владислав Иващенко – 6 голосов «за»;
  • первое место – Захар Тропин – 6 голосов «за»;
  • второе место — Иван Назаров — 5 голосов «за»;
  • второе место — Оксана Щербанюк — 5 голосов «за»;
  • третье место — Андрей Бойко — 4 голоса «за»;
  • третье место – Юлия Кириченко – 4 голоса «за»;
  • четвёртое место – Татьяна Опанасюк – 3 голоса «за»;
  • четвёртое место – Тарас Цимбалистый – 3 голоса «за».

Рейтинговый список будет передан Верховной Раде

Председатель Консультативной группы экспертов Оксана Васильченко сообщила, что конкурсная оценка кандидатов на две должности судей Конституционного Суда Украины по парламентской квоте завершена.

«Таким образом, Консультативная группа экспертов завершила конкурсную оценку кандидатов на две должности судей Конституционного Суда Украины по квоте парламента Украины и незамедлительно передаст субъекту назначения этот рейтинговый список кандидатов, чтобы Верховная Рада Украины могла как можно быстрее избрать из них двух новых судей Конституционного Суда Украины», – отметила Васильченко.

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суд КСУ Верховная Рада Украины

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