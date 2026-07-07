ТЦК мобилизовал аспиранта, хотя знал о его обучении: но суд не отменил призыв

Мужчина обжаловал мобилизацию, ссылаясь на обучение в аспирантуре, однако суд встал на сторону ТЦК.

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Принадлежность военнообязанного к категории лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации, сама по себе не означает, что такая отсрочка уже предоставлена. Для реализации этого права необходимо пройти процедуру, установленную законодательством: подать заявление в комиссию при территориальном центре комплектования и социальной поддержки вместе с документами, подтверждающими основания для отсрочки.

К такому выводу пришел Третий апелляционный административный суд, оставив без изменений решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении иска военнослужащего, который просил отменить приказ о своем призыве во время мобилизации.

Обстоятельства дела

Истец обжаловал приказ территориального центра комплектования и социальной поддержки о его призыве во время мобилизации, а также приказ командира воинской части о зачислении в списки личного состава. Кроме того, он просил обязать воинскую часть исключить его из списков личного состава.

Свои требования он обосновывал тем, что на момент мобилизации обучался в аспирантуре по дневной форме обучения и относился к категории лиц, которые в соответствии со статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» могут получить отсрочку от призыва во время мобилизации. Истец указывал, что ТЦК было известно о его обучении, а заявление о предоставлении отсрочки он направил по почте 21 декабря 2024 года. Согласно материалам дела, территориальный центр получил его 23 декабря, тогда как приказ о призыве был издан 22 декабря 2024 года.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, после чего истец обжаловал это решение в апелляционном порядке.

Что установил апелляционный суд

Коллегия судей подтвердила, что истец действительно обучался в аспирантуре по дневной форме обучения и еще в конце 2023 года получил от ТЦК письменное уведомление о наличии у него оснований для оформления отсрочки от мобилизации.

Вместе с тем суд подчеркнул, что сам факт наличия законных оснований для отсрочки не означает, что она считается предоставленной. Для ее получения военнообязанный должен пройти процедуру, определенную Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденным постановлением Кабинета Министров №560.

В частности, военнообязанный должен лично подать на имя председателя комиссии при ТЦК и СП заявление установленной формы вместе с документами, подтверждающими право на отсрочку. Комиссия должна рассмотреть заявление и подтверждающие документы, проверить наличие законных оснований и только после этого принять решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении отсрочки.

Апелляционный суд установил, что на момент издания приказа о призыве истец не имел надлежащим образом оформленной отсрочки.

Почему суд отклонил доводы истца

Истец ссылался на пункт 58 Порядка №560, согласно которому до принятия комиссией решения военнообязанный не подлежит призыву.

Однако суд установил, что в данном деле указанная норма не подлежала применению, поскольку на момент издания приказа о мобилизации территориальный центр еще не получил заявление истца о предоставлении отсрочки. Согласно материалам дела №280/6130/25, почтовое отправление было получено лишь 23 декабря 2024 года, тогда как приказ о призыве был издан днем ранее — 22 декабря. Следовательно, комиссия не могла начать процедуру рассмотрения заявления до момента принятия решения о призыве.

Коллегия судей также отклонила довод о том, что работникам ТЦК было известно об обучении истца. Суд указал, что осведомленность территориального центра о факте обучения военнообязанного не является тождественной выполнению процедуры оформления отсрочки, предусмотренной пунктом 58 Порядка №560.

Выводы суда

Апелляционный суд согласился с выводами суда первой инстанции о том, что истец, имея законные основания для получения отсрочки, имел возможность реализовать это право путем обращения в ТЦК с заявлением и надлежащим образом оформленными документами до момента фактического призыва.

Поскольку на дату издания приказа о мобилизации отсрочка не была оформлена, апелляционный суд пришел к выводу, что ТЦК, издавая приказ о призыве, действовал в пределах своих полномочий и в соответствии с требованиями законодательства. Суд также указал, что, приобретя статус военнослужащего, истец утратил право на отсрочку от призыва на военную службу.

С учетом этого коллегия судей не нашла оснований для отмены приказа о призыве, а также производного приказа командира воинской части о зачислении истца в списки личного состава.

В итоге Третий апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Запорожского окружного административного суда — без изменений.

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