В Кривом Роге мобилизовали отца-одиночку, пока его 5-летняя дочь находилась в детском саду — омбудсмен инициировал проверку ТЦК

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о проверке обстоятельств мобилизации 34-летнего мужчины, который самостоятельно воспитывал ребенка, который после его призыва остался без опеки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о случае мобилизации 34-летнего мужчины в Кривом Роге, который, по предварительным данным, самостоятельно воспитывал 5-летнюю дочь после развода.

На момент мобилизации ребенок находился в детском саду и фактически остался без родительского попечения. По словам директора учреждения, именно отец полностью нес ответственность за воспитание и повседневные нужды ребенка, а после его отсутствия девочка осталась под опекой постороннего лица — руководительницы учреждения.

По имеющейся информации, мужчина дважды обращался с просьбой о предоставлении отсрочки от призыва, однако получил отказ. Обстоятельства его семейного положения и основания для принятия решений в настоящее время проверяются.

Дмитрий Лубинец сообщил, что поручил своему представителю в Днепропетровской области Алексею Урлаткину безотлагательно выяснить все детали инцидента. Региональная команда уже направила официальные запросы в Покровско-Терновский районный ТЦК и СП, службу по делам детей исполнительного комитета Криворожского городского совета, а также в исполнительные комитеты соответствующих районных советов города.

Среди ключевых вопросов, которые необходимо выяснить:

законность мобилизации мужчины;

обстоятельства, при которых 5-летний ребенок остался без родительской опеки;

действия органов власти по обеспечению прав и безопасности ребенка.

Лубинец подчеркнул, что в подобных ситуациях важны не только формальные процедуры, но и учет конкретных жизненных обстоятельств.

«Мобилизация необходима для страны, которая защищается. Но сила государства измеряется не только способностью действовать быстро, но и способностью видеть человека в каждом решении», — подчеркнул омбудсмен. По его словам, каждый подобный случай должен быть тщательно проверен для установления справедливости.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.