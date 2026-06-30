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В Кривом Роге мобилизовали отца-одиночку, пока его 5-летняя дочь находилась в детском саду — омбудсмен инициировал проверку ТЦК

16:01, 30 июня 2026
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о проверке обстоятельств мобилизации 34-летнего мужчины, который самостоятельно воспитывал ребенка, который после его призыва остался без опеки.
В Кривом Роге мобилизовали отца-одиночку, пока его 5-летняя дочь находилась в детском саду — омбудсмен инициировал проверку ТЦК
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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о случае мобилизации 34-летнего мужчины в Кривом Роге, который, по предварительным данным, самостоятельно воспитывал 5-летнюю дочь после развода.

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На момент мобилизации ребенок находился в детском саду и фактически остался без родительского попечения. По словам директора учреждения, именно отец полностью нес ответственность за воспитание и повседневные нужды ребенка, а после его отсутствия девочка осталась под опекой постороннего лица — руководительницы учреждения.

По имеющейся информации, мужчина дважды обращался с просьбой о предоставлении отсрочки от призыва, однако получил отказ. Обстоятельства его семейного положения и основания для принятия решений в настоящее время проверяются.

Дмитрий Лубинец сообщил, что поручил своему представителю в Днепропетровской области Алексею Урлаткину безотлагательно выяснить все детали инцидента. Региональная команда уже направила официальные запросы в Покровско-Терновский районный ТЦК и СП, службу по делам детей исполнительного комитета Криворожского городского совета, а также в исполнительные комитеты соответствующих районных советов города.

Среди ключевых вопросов, которые необходимо выяснить:

  • законность мобилизации мужчины;
  • обстоятельства, при которых 5-летний ребенок остался без родительской опеки;
  • действия органов власти по обеспечению прав и безопасности ребенка.

Лубинец подчеркнул, что в подобных ситуациях важны не только формальные процедуры, но и учет конкретных жизненных обстоятельств.

«Мобилизация необходима для страны, которая защищается. Но сила государства измеряется не только способностью действовать быстро, но и способностью видеть человека в каждом решении», — подчеркнул омбудсмен. По его словам, каждый подобный случай должен быть тщательно проверен для установления справедливости.

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Кривой Рог ТЦК мобилизация

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