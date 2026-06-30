Медицинские учреждения должны иметь специалистов по всем заявленным специальностям, а ветеранов и семьи погибших военнослужащих обслуживать в первоочередном порядке

Кабмин обновил лицензионные условия для медицинской практики: новые требования к персоналу и внеочередное обслуживание ветеранов.

Фото: Cory Mogk / Unsplash

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Кабинет Министров Украины постановлением от 24 июня 2026 года № 813 ввел обязательное требование для всех медицинских учреждений обеспечивать первоочередное обслуживание ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) ветеранов, а также семей погибших Защитников и Защитниц Украины.

Медицинские учреждения и частные врачи обязаны организовать работу таким образом, чтобы указанные категории пациентов получали помощь вне очереди и без ожидания в общих очередях.

Что предусматривает постановление

Изменениями в Лицензионные условия предусмотрено, что лицензиаты в сфере медицинской практики обязаны обеспечить уход за ветеранами войны, внеочередное (первоочередное) медицинское обслуживание, а также приоритетный доступ к медицинским услугам для членов семей погибших ветеранов и Защитников Украины.

Речь идет об обязанности, которая распространяется на все учреждения здравоохранения и физических лиц — предпринимателей, осуществляющих медицинскую практику на основании лицензии.

Также правительство уточнило определение хозяйственной деятельности по медицинской практике. Теперь под ней понимается деятельность в сфере здравоохранения, подлежащая лицензированию в соответствии с Законом Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности» и осуществляемая учреждениями здравоохранения и ФЛП с целью предоставления медицинской или реабилитационной помощи (услуг), а также медицинского обслуживания.

Одним из ключевых изменений стало обновление кадровых требований. В ряде положений Лицензионных условий понятие «единые квалификационные требования» заменено на требования профессиональных стандартов, утвержденных и введенных в действие в установленном Кабинетом Министров порядке. Если соответствующий профессиональный стандарт еще не утвержден, применяются квалификационные характеристики, утвержденные Министерством здравоохранения.

Также определено, что медицинскую помощь могут предоставлять врачи, профессионалы и специалисты в сфере здравоохранения, а также фармацевты, которые соответствуют указанным профессиональным стандартам или квалификационным характеристикам.

В частности, субъект хозяйствования обязан обеспечить наличие как минимум одного работника сферы здравоохранения, в том числе по совместительству, по каждой заявленной врачебной, фармацевтической или иной специальности в сфере здравоохранения. Кроме того, запрещено вводить должности, не предусмотренные Перечнем профессий (должностей) работников сферы здравоохранения, утвержденным приказом Минздрава.

Постановление также устанавливает новую обязанность: после получения или расширения лицензии медицинское учреждение должно в течение одного месяца официально оформить трудовые договоры с медицинскими работниками, указанными в заявке на получение лицензии. Если заключить договор с кем-то из них невозможно, об этом необходимо уведомить орган, выдавший лицензию.

Также Кабмин обновил формы документов, подаваемых для получения или расширения лицензии, изменил названия отдельных граф и терминологию в приложениях к Лицензионным условиям. Теперь вместо терминов «младшие специалисты с медицинским образованием» и «специалисты по реабилитации» используется новая классификация специальностей профессионалов и специалистов в сфере здравоохранения.

Эти изменения означают, что Кабмин обновил подход к тому, как в документах и лицензионных условиях описываются медицинские работники.

Ранее в официальных формах использовались устаревшие категории, такие как «младшие специалисты с медицинским образованием» или «специалисты по реабилитации». Теперь их заменили более детализированной и современной системой, привязанной к конкретным медицинским специальностям и направлениям работы. То есть вместо общих групп в документах теперь фигурирует перечень конкретных специализаций. Каждая из них дополнительно может быть привязана к виду медицинской помощи — первичной, специализированной, экстренной, паллиативной или реабилитационной.

Отдельное внимание уделено физическим лицам — предпринимателям. Они по-прежнему имеют право принимать на работу врачей, профессионалов, специалистов в сфере здравоохранения и фармацевтов, однако такие работники также должны соответствовать профессиональным стандартам или квалификационным характеристикам.

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