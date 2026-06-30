Студент имеет право на отсрочку даже если учится за границей: апелляционный суд признал ограничение Кабмина проблемными

Коллегия судей фактически признала, что в отношении студентов иностранных университетов существует правовой пробел, поскольку закон не разделяет студентов украинских и зарубежных ЗВО, но действующий порядок не предусматривает альтернативный механизм подтверждения их обучения/

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Шестой апелляционный административный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу по делу №320/42222/24 об обжаловании постановления Кабинета Министров №560 о порядке оформления отсрочки от мобилизации. Хотя суд оставил действующие требования по справке из ЕГЭБО и отказал в отмене постановления, он сделал важный процессуальный вывод: лицо не обязано сначала обращаться в территориальный центр комплектования и получать отказ, чтобы обжаловать нормативно-правовой акт.

Суть спора

Студент магистерской программы польского университета обжаловал положение постановления Кабмина №560, которым для оформления отсрочки предусмотрено представление справки о соискателе образования, сформированной в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЕБО). По его мнению, такое требование фактически лишает студентов иностранных учреждений высшего образования возможности реализовать право на отсрочку, ведь у иностранных университетов нет доступа к ЕГЕБО.

«Доказательства истца и основания иска, а также исследованные судом обстоятельства дела, фактически касаются проблемы неурегулированности статуса студентов иностранных вузов, которым ответчик не предусмотрел механизм верификации для иностранных вузов, что не дискриминация по своему определению и сути, а, по убеждению коллегии судей, имеет место правовая пробел. Однако, с другой стороны, решением этого пробела должно быть внесение изменений в Постановление, компетенцию Кабинета Министров Украины, а не отмена действующего и действенного инструмента для украинских студентов. Полностью отменяя обжалуемую норму, которая регулирует правоотношения для студентов вузов в Украине, суд выходит за пределы своих полномочий, ведь вместо защиты прав истца фактически нарушаются права и законные ожидания других лиц, которые пользуются этим механизмом», – отметил суд.

Движение дела

Киевский окружной административный суд отметил, что истец: не доказал, что военнообязан, не обращался в ТЦК с заявлением об оформлении отсрочки, не получал отказа. По мнению суда первой инстанции, без этого его права еще не были нарушены.

Апелляционный суд не согласился с этими выводами. Коллегия судей подчеркнула, что часть вторая статьи 264 КАС Украины позволяет обжаловать нормативно-правовые акты не только лицам, в отношении которых они уже были применены, но и тем, к кому они будут применяться. Поэтому лицо не должно сначала получать формальный отказ ТЦК только для того, чтобы получить право обратиться в административный суд.

Суд также отметил, что истец не обязан отдельно доказывать сам факт нахождения на военном учете, если он является субъектом правоотношений, на которые распространяется действие спорного постановления.

Истец, инициируя спор, считал, что обжалуемое положение препятствует ему оформить отсрочку, поскольку для этого он должен предоставить Комиссии справку по ЕГЭБО, которую может сформировать исключительно украинское учебное заведение, тогда как иностранное учебное заведение не имеет технической возможности это сделать. В связи с этим истец, обучающийся в иностранном ЗВО, фактически не может получить такую ​​справку, а значит и оформить отсрочку. Поэтому коллегия судей пришла к выводу, что истец не обязан доказывать факт обращения за отсрочкой и получения отказа.

Почему суд все же отказал в иске

Несмотря на изменение мотивировочной части решения, апелляционный суд согласился с окончательным выводом об отказе в удовлетворении иска. Суд отметил, что: Кабмин действовал в пределах своих полномочий, требование о справке с ЕГЭБО является действующим механизмом подтверждения права на отсрочку, ее отмена повлияла бы на права других студентов, обучающихся в украинских учебных заведениях.

Коллегия судей пришла к выводу, что суд первой инстанции правильно разрешил спор по существу. В то же время, есть основания для изменения мотивировочной части решения, в частности в части обоснования отказа в удовлетворении исковых требований. Суд апелляционной инстанции исключил из мотивировочной части выводы об отсутствии в материалах дела доказательств, подтверждающих статус истца как военнообязанного или резервиста, а также отсутствие доказательств обращения за отсрочкой и получение отказа.

Коллегия судей также отметила, что согласно части второй статьи 264 КАС Украины право на обжалование нормативно-правового акта имеют не только лица, в отношении которых он уже применен, но и те, которые являются субъектами правоотношений, у которых этот акт подлежит применению.

Несмотря на то, что постановление Кабмина №560 осталось в силе, решение апелляционного суда имеет важное практическое значение. Суд сформулировал ряд принципиальных правовых позиций по применению норм законодательства о мобилизации и отсрочке от призыва.

В частности, право на отсрочку согласно пункту 1 части 3 статьи 23 Закона Украины имеют соискатели образования, которые учатся по дневной или дуальной форме и получают более высокий уровень образования. Это решение является одним из первых судебных актов, в котором прямо очерчена проблематика реализации права на отсрочку для студентов иностранных учреждений высшего образования в условиях мобилизации.

Решение может стать ориентиром дальнейшего формирования судебной практики, а также потенциально повлиять на законодательное и подзаконное урегулирование соответствующего вопроса или стимулировать подачу новых исков.

Суд подчеркнул, что Кабинет Министров Украины не наделен полномочиями устанавливать дополнительные условия, фактически сужающие объем прав, определенных законом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.