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100 тысяч гривен «потерялись» из-за проблем с документами — военнослужащая не смогла отсудить выплаты

16:37, 30 июня 2026
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Истец утверждала, что воинская часть не передала сведения о ее участии в боевых действиях, из-за чего ей не начислили «боевые».
100 тысяч гривен «потерялись» из-за проблем с документами — военнослужащая не смогла отсудить выплаты
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Шестой апелляционный административный суд подтвердил, что статус участника боевых действий сам по себе не является основанием для выплаты дополнительного вознаграждения в размере до 100 тыс. грн, предусмотренного постановлением Кабмина №168. Для получения такой выплаты необходимо надлежащее документальное подтверждение непосредственного участия в боевых действиях или выполнения определенных боевых (специальных) задач.

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В этом деле военнослужащая Государственной пограничной службы требовала начислить ей повышенное вознаграждение за период с марта по октябрь 2022 года, однако апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции о том, что в материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства такого участия за спорный период.

Обстоятельства дела

Истец проходила военную службу в Государственной пограничной службе и с марта по октябрь 2022 года находилась в оперативном подчинении другого пограничного отряда. Она считала, что принимала участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны и имела право на повышенное дополнительное вознаграждение в размере до 100 тыс. грн пропорционально времени такого участия.

По ее мнению, выплата не была произведена из-за того, что воинская часть, в оперативном подчинении которой она находилась, не передала в воинскую часть по месту прохождения службы предусмотренную приказами Администрации Госпогранслужбы информацию о ее участии в боевых действиях. В связи с этим истец просила признать такие действия противоправными, обязать воинскую часть направить необходимые документы, а также начислить и выплатить ей дополнительное вознаграждение.

Черниговский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска. Не согласившись с этим решением, военнослужащая подала апелляционную жалобу. В частности, она указывала, что суд первой инстанции неправильно применил приказ Администрации Госпогранслужбы, вступивший в силу уже после спорного периода, тогда как в 2022 году действовали приказы №164-АГ и №392-АГ, регулирующие порядок подтверждения права на повышенное вознаграждение.

Что учел апелляционный суд

Коллегия судей проанализировала положения постановления Кабинета Министров №168 и приказов Администрации Госпогранслужбы №164-АГ и №392-АГ, действовавших в соответствующие периоды 2022 года. Суд отметил, что эти нормативные акты определяли не только категории военнослужащих, которые могут претендовать на дополнительное вознаграждение в размере до 100 тыс. грн, но и перечень документов, которыми подтверждается непосредственное участие в боевых действиях или выполнение определенных боевых (специальных) задач.

Апелляционный суд также учел практику Верховного Суда, согласно которой нарушение порядка передачи документов между воинскими частями само по себе не лишает военнослужащего права на дополнительное вознаграждение. Вместе с тем суд подчеркнул, что право на повышенную выплату возникает только при наличии надлежащего документального подтверждения непосредственного участия в боевых действиях или выполнения определенных боевых (специальных) задач.

Коллегия судей установила, что материалы дела №620/11509/25 содержат документы лишь относительно двух дней участия истца в боевых действиях или обеспечении мероприятий по национальной безопасности и обороне — 24 и 25 февраля 2022 года. Вместе с тем за период, ставший предметом спора — с 1 марта по 31 октября 2022 года, в деле отсутствуют боевые приказы, журналы боевых действий, рапорты командиров либо иные документы, подтверждающие ее непосредственное участие в боевых действиях или выполнение боевых (специальных) задач в понимании постановления №168 и ведомственных приказов.

Суд отдельно обратил внимание, что справка, являющаяся основанием для предоставления статуса участника боевых действий, одновременно не является основанием для начисления дополнительного вознаграждения в размере до 100 тыс. грн. Так же сам факт пребывания военнослужащего на территории, где велись боевые действия, не создает права на такую выплату. Суд подчеркнул, что между выполнением боевых задач, их фиксацией в предусмотренных документах и последующим оформлением рапортов должна существовать надлежащая документальная взаимосвязь. Только при таких условиях возникает право на повышенное дополнительное вознаграждение.

Решение суда

Поскольку надлежащих доказательств непосредственного участия истца в боевых действиях или выполнения боевых (специальных) задач за период с 1 марта по 31 октября 2022 года материалы дела не содержали, Шестой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение Черниговского окружного административного суда — без изменений.

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