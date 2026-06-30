100 тисяч гривень «загубилися» через проблеми з документами — військовослужбовиця не змогла відсудити виплати

Позивачка стверджувала, що військова частина не передала відомості про її участь у бойових діях, через що їй не нарахували «бойові».

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Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив, що статус учасника бойових дій сам по собі не є підставою для виплати додаткової винагороди у розмірі до 100 тис. грн, передбаченої постановою Кабміну №168. Для отримання такої виплати необхідне належне документальне підтвердження безпосередньої участі у бойових діях або виконанні визначених бойових (спеціальних) завдань.

У цій справі військовослужбовиця Державної прикордонної служби вимагала нарахувати їй підвищену винагороду за період із березня по жовтень 2022 року, однак апеляційний суд погодився з висновком першої інстанції, що у матеріалах справи відсутні належні докази такої участі за спірний період.

Обставини справи

Позивачка проходила військову службу в Державній прикордонній службі та з березня по жовтень 2022 року перебувала в оперативному підпорядкуванні іншого прикордонного загону. Вона вважала, що брала участь у заходах із забезпечення національної безпеки й оборони та мала право на підвищену додаткову винагороду у розмірі до 100 тис. грн пропорційно часу такої участі.

На її думку, виплата не була здійснена через те, що військова частина, до якої вона була оперативно підпорядкована, не передала до військової частини за місцем проходження служби передбачену наказами Адміністрації Держприкордонслужби інформацію про її участь у бойових діях. У зв'язку з цим позивачка просила визнати такі дії протиправними, зобов'язати військову частину направити необхідні документи, а також нарахувати і виплатити їй додаткову винагороду.

Чернігівський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову. Не погодившись із цим рішенням, військовослужбовиця подала апеляційну скаргу. Вона, зокрема, зазначала, що суд першої інстанції неправильно застосував наказ Адміністрації Держприкордонслужби, який набрав чинності вже після спірного періоду, тоді як у 2022 році діяли накази №164-АГ та №392-АГ, що регулювали порядок підтвердження права на підвищену винагороду.

Що врахував апеляційний суд

Колегія суддів проаналізувала положення постанови Кабінету Міністрів №168 та наказів Адміністрації Держприкордонслужби №164-АГ і №392-АГ, які діяли у відповідні періоди 2022 року. Суд зазначив, що ці нормативні акти визначали не лише категорії військовослужбовців, які можуть претендувати на додаткову винагороду у розмірі до 100 тис. грн, а й перелік документів, якими підтверджується безпосередня участь у бойових діях або виконанні визначених бойових (спеціальних) завдань.

Апеляційний суд також врахував практику Верховного Суду, відповідно до якої порушення порядку передачі документів між військовими частинами саме по собі не позбавляє військовослужбовця права на додаткову винагороду. Водночас суд наголосив, що право на підвищену виплату виникає лише за наявності належного документального підтвердження безпосередньої участі у бойових діях або виконанні визначених бойових (спеціальних) завдань.

Колегія суддів встановила, що матеріали справи 620/11509/25 містять документи лише щодо двох днів участі позивачки у бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони — 24 та 25 лютого 2022 року. Натомість за період, який став предметом спору — з 1 березня по 31 жовтня 2022 року, у справі відсутні бойові накази, журнали бойових дій, рапорти командирів чи інші документи, які підтверджували б її безпосередню участь у бойових діях або виконанні бойових (спеціальних) завдань у розумінні постанови №168 та відомчих наказів.

Суд окремо звернув увагу, що довідка, яка є підставою для надання статусу учасника бойових дій, не є водночас підставою для нарахування додаткової винагороди у розмірі до 100 тис. грн. Так само сам факт перебування військовослужбовця на території, де велися бойові дії, не створює права на таку виплату. Суд підкреслив, що між виконанням бойових завдань, їх фіксацією у визначених документах та подальшим оформленням рапортів має існувати належний документальний взаємозв'язок. Лише за таких умов виникає право на підвищену додаткову винагороду.

Рішення суду

Оскільки належних доказів безпосередньої участі позивачки у бойових діях або виконанні бойових (спеціальних) завдань за період з 1 березня по 31 жовтня 2022 року матеріали справи не містили, Шостий апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Чернігівського окружного адміністративного суду — без змін.

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