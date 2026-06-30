У Києві вчителі ліцею вели заняття російською мовою — їх оштрафували на 3400 гривень

Педагогічні працівники порушили вимоги закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

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Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська застосувала адміністративні стягнення у вигляді штрафів до двох педагогічних працівників одного з київських ліцеїв за порушення вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Порушення було встановлене за результатами державного контролю за застосуванням державної мови, який здійснював представник Уповноваженої Ігор Спірідонов.

Підставою для здійснення державного контролю стало звернення громадянина, до якого було додано аудіозаписи, що зафіксували використання педагогічними працівниками мови держави-агресора під час освітнього процесу в молодших класах ліцею.

Під час розгляду матеріалів було встановлене порушення вимог частини першої статті 21 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», відповідно до якої мовою освітнього процесу є державна мова.

За результатами розгляду матеріалів Уповноважена застосувала до кожного з педагогічних працівників адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 3400 гривень.

Як зазначив Ігор Спірідонов, це вже не перший випадок фіксації порушень мовного законодавства у закладах загальної середньої освіти Києва протягом 2025/2026 навчального року. Він також подякував громадянам, які повідомляють про такі факти та фіксують їх, адже саме завдяки їхній небайдужості державний контроль дає змогу своєчасно реагувати на порушення вимог мовного законодавства.

«Застосовані штрафи мають превентивне значення та ще раз нагадують усім педагогічним працівникам, що використання мови держави-агресора під час освітнього процесу є неприпустимим, а порушення законодавства про державну мову тягне за собою невідворотну відповідальність», - наголосив він.

Раніше у Безлюдівці на Харківської області на 8500 гривень оштрафували тренера-викладача дитячо-юнацької спортивної школи, який проводив заняття російською мовою.

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