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В Киеве учителя лицея вели занятия на русском языке — их оштрафовали на 3400 гривен

15:25, 30 июня 2026
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Педагогические работники нарушили требования закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
В Киеве учителя лицея вели занятия на русском языке — их оштрафовали на 3400 гривен
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Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская применила административные взыскания в виде штрафов к двум педагогическим работникам одного из киевских лицеев за нарушение требований Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

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Нарушение было установлено по результатам государственного контроля за применением государственного языка, который осуществлял представитель Уполномоченной Игорь Спиридонов.

Основанием для проведения государственного контроля стало обращение гражданина, к которому были приложены аудиозаписи, зафиксировавшие использование педагогическими работниками языка государства-агрессора во время образовательного процесса в младших классах лицея.

При рассмотрении материалов было установлено нарушение требований части первой статьи 21 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», согласно которой языком образовательного процесса является государственный язык.

По результатам рассмотрения материалов Уполномоченная применила к каждому из педагогических работников административное взыскание в виде штрафа в размере 3400 гривен.

Как отметил Игорь Спиридонов, это уже не первый случай фиксации нарушений языкового законодательства в учреждениях общего среднего образования Киева в течение 2025/2026 учебного года. Он также поблагодарил граждан, которые сообщают о таких фактах и фиксируют их, ведь именно благодаря их неравнодушию государственный контроль позволяет своевременно реагировать на нарушения требований языкового законодательства.

«Примененные штрафы имеют превентивное значение и еще раз напоминают всем педагогическим работникам, что использование языка государства-агрессора во время образовательного процесса является недопустимым, а нарушение законодательства о государственном языке влечет за собой неотвратимую ответственность», — подчеркнул он.

Ранее в Безлюдовке Харьковской области на 8500 гривен оштрафовали тренера-преподавателя детско-юношеской спортивной школы, который проводил занятия на русском языке. 

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Киев язык

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