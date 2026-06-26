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В Харьковской области тренер спортивной школы вел занятия на русском языке: его оштрафовали на 8500 грн

20:50, 26 июня 2026
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В ноябре 2025 года к этому же тренеру уже было применено административное взыскание за аналогичное нарушение.
В Харьковской области тренер спортивной школы вел занятия на русском языке: его оштрафовали на 8500 грн
Фото: iStock
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В Безлюдовке Харьковской области на 8500 гривен оштрафовали тренера-преподавателя детско-юношеской спортивной школы, который проводил занятия на русском языке. Об этом сообщила Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская.

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Отмечается, что нарушение было установлено по результатам государственного контроля за применением государственного языка, который осуществляла представитель Уполномоченного по защите государственного языка Виктория Витер.

«Во время государственного контроля установлен факт повторного в течение года использования негосударственного языка в образовательном процессе при исполнении служебных обязанностей тренером-преподавателем, чем нарушены требования части первой статьи 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой языком образовательного процесса в учреждениях образования является государственный язык», — говорится в заявлении.

Также там добавили, что в ноябре 2025 года к этому же тренеру уже было применено административное взыскание за аналогичное нарушение.

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спорт

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