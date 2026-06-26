В Харьковской области тренер спортивной школы вел занятия на русском языке: его оштрафовали на 8500 грн

В ноябре 2025 года к этому же тренеру уже было применено административное взыскание за аналогичное нарушение.

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В Безлюдовке Харьковской области на 8500 гривен оштрафовали тренера-преподавателя детско-юношеской спортивной школы, который проводил занятия на русском языке. Об этом сообщила Уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская.

Отмечается, что нарушение было установлено по результатам государственного контроля за применением государственного языка, который осуществляла представитель Уполномоченного по защите государственного языка Виктория Витер.

«Во время государственного контроля установлен факт повторного в течение года использования негосударственного языка в образовательном процессе при исполнении служебных обязанностей тренером-преподавателем, чем нарушены требования части первой статьи 21 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой языком образовательного процесса в учреждениях образования является государственный язык», — говорится в заявлении.

Также там добавили, что в ноябре 2025 года к этому же тренеру уже было применено административное взыскание за аналогичное нарушение.

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