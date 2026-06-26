На Харківщині тренер спортивної школи вів заняття російською мовою: його оштрафували на 8500 грн

У листопаді 2025 року до цього ж тренера вже було застосовано адміністративне стягнення за аналогічне порушення.

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У Безлюдівці на Харківської області на 8500 гривень оштрафували тренера-викладача дитячо-юнацької спортивної школи, який проводив заняття російською мовою. Про це повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Зазначається, що порушення було встановлене за результатами державного контролю за застосуванням державної мови, який здійснювала представниця Уповноваженого із захисту державної мови Вікторія Вітер.

«Під час державного контролю встановлено факт повторного протягом року використання недержавної мови в освітньому процесі під час виконання службових обов'язків тренером-викладачем, чим порушено вимоги частини першої статті 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", відповідно до якої мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова», - йдеться у заяві.

Також там додали, що у листопаді 2025 року до цього ж тренера вже було застосовано адміністративне стягнення за аналогічне порушення.

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