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Александр Усик отказался от чемпионских поясов, но готовится провести еще один бой

19:20, 26 июня 2026
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Свой следующий поединок Александр Усик назвал Last Dance.
Александр Усик отказался от чемпионских поясов, но готовится провести еще один бой
Фото: focus.ua
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Украинский боксер Александр Усик заявил, что отказывается от чемпионских поясов и готовится провести еще один бой.

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«Хороший день сказать, что я хочу оставить все свои пояса, которыми сегодня владею. Сделать их свободными, чтобы ребята, стоящие в очереди за ними, боксировали», — сказал он.

В то же время Усик добавил, что не планирует на этом завершать спортивную карьеру.

«Я оставляю пояса, но не ухожу из спорта. У меня есть "Last Dance". Хочу всех поблагодарить. С уважением отношусь ко всем организациям. Хочу поблагодарить и сказать: дальше — больше», — добавил он.

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