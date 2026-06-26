Александр Усик отказался от чемпионских поясов, но готовится провести еще один бой

Свой следующий поединок Александр Усик назвал Last Dance.

Фото: focus.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинский боксер Александр Усик заявил, что отказывается от чемпионских поясов и готовится провести еще один бой.

«Хороший день сказать, что я хочу оставить все свои пояса, которыми сегодня владею. Сделать их свободными, чтобы ребята, стоящие в очереди за ними, боксировали», — сказал он.

В то же время Усик добавил, что не планирует на этом завершать спортивную карьеру.

«Я оставляю пояса, но не ухожу из спорта. У меня есть "Last Dance". Хочу всех поблагодарить. С уважением отношусь ко всем организациям. Хочу поблагодарить и сказать: дальше — больше», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.