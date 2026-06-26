В Одессе из-за конфликта ТЦК с прохожим пострадал джек-рассел-терьер: полиция возбудила дело

У домашнего питомца была диагностирована травма в виде разрыва передней крестообразной связки.

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В Одессе во время конфликта ТЦК с прохожим пострадал джек-рассел-терьер. В результате инцидента животное получило травму. Одесские полицейские начали уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

«По предварительной информации, тем вечером во время конфликта гражданских лиц с военнослужащими ТЦК и СП последние уехали с места вместе с чужой собакой породы джек-рассел-терьер, причинив при этом животному телесные повреждения», — заявили правоохранители.

О происшествии полицейские узнали от 31-летней владелицы животного, разыскали собаку и вернули женщине.

Отмечается, что после посещения ветеринарной клиники, где у собаки была диагностирована травма в виде разрыва передней крестообразной связки, женщина обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

Следователи полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины и начали расследование.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и лиц, причастных к нему.

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