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З 416 до 880 позицій: оновили перелік забороненого до використання програмного забезпечення

16:01, 30 червня 2026
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До списку додали низку програмних продуктів та постачальників: рішення ТОВ «Яндекс», програмні продукти лінійки Astra від ТОВ «РусБІТехАстра», продукти лінійки Контур від АТ «Виробнича фірма «СКБ Контур», а також програмне забезпечення РЕД від АТ «Ред Софт».
З 416 до 880 позицій: оновили перелік забороненого до використання програмного забезпечення
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В Україні розширили Перелік забороненого до використання програмного забезпечення та комунікаційного (мережевого) обладнання з 416 до 880 позицій.

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У Держcпецзв’язку повідомили, що додали низку програмних продуктів великих підсанкційних виробників та постачальників: рішення ТОВ «Яндекс», програмні продукти лінійки Astra від ТОВ «РусБІТехАстра», продукти лінійки Контур від АТ «Виробнича фірма «СКБ Контур», а також програмне забезпечення РЕД від АТ «Ред Софт».

До Переліку додано комунікаційне обладнання. Зокрема, рішення ViPNet від АТ «Інформаційні Технології і Комунікаційні Системи», серед яких програмне забезпечення, маршрутизатори, мережеві комутатори, шлюзи безпеки, міжмережеві екрани та інші засоби мережевої інфраструктури.

Включено інженерне, проєктне та промислове програмне забезпечення, зокрема продукти КОМПАС-3D і пов’язані додаткові модулі від ТОВ «АСКОН-Системи проектування», а також продукти ЛОЦМАН, ВЕРТИКАЛЬ, ПОЛІНОМ та пов’язані додаткові модулі від ТОВ «АСКОН-Бізнес-рішення».

Ознайомитися з оновленим Переліком можна за посиланням.

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Україна

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