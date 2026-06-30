С 416 до 880 позиций: обновили перечень запрещенного к использованию программного обеспечения

В список добавили ряд программных продуктов и поставщиков: решения ООО «Яндекс», программные продукты линейки Astra от ООО «РусБИТехАстра», продукты линейки «Контур» от АО «Производственная фирма «СКБ Контур», а также программное обеспечение РЕД от АО «Ред Софт».

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В Украине расширили Перечень запрещенного к использованию программного обеспечения и коммуникационного (сетевого) оборудования с 416 до 880 позиций.

В Госспецсвязи сообщили, что добавили ряд программных продуктов крупных подсанкционных производителей и поставщиков: решения ООО «Яндекс», программные продукты линейки Astra от ООО «РусБИТехАстра», продукты линейки «Контур» от АО «Производственная фирма «СКБ Контур», а также программное обеспечение РЕД от АО «Ред Софт».

В Перечень добавлено коммуникационное оборудование. В частности, решения ViPNet от АО «Информационные Технологии и Коммуникационные Системы», среди которых программное обеспечение, маршрутизаторы, сетевые коммутаторы, шлюзы безопасности, межсетевые экраны и другие средства сетевой инфраструктуры.

Включено инженерное, проектное и промышленное программное обеспечение, в частности продукты КОМПАС-3D и связанные дополнительные модули от ООО «АСКОН-Системы проектирования», а также продукты ЛОЦМАН, ВЕРТИКАЛЬ, ПОЛИНОМ и связанные дополнительные модули от ООО «АСКОН-Бизнес-решения».

Ознакомиться с обновленным Перечнем можно по ссылке.

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