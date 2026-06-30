Топором громил дом, где скрывалась гражданская жена: военнослужащий проведет три года за решеткой

Мужчина принес к дому топор и бензин, повредил имущество и напал на хозяев, которые приютили его гражданскую жену.

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Винницкий апелляционный суд отменил приговор Липовецкого районного суда в части назначения наказания военнослужащему, осужденному за хулиганство с применением предмета, специально заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Коллегия судей пришла к выводу, что местный суд неправильно применил закон об уголовной ответственности, а назначенное наказание является явно чрезмерно мягким.

Обстоятельства дела

Как установили суды, вечером 10 марта 2025 года военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к дому, где после семейного конфликта находилась его гражданская жена.

Мужчина принес с собой предмет, внешне похожий на топор, и пятилитровую емкость с бензином. Сначала он начал бить по металлопластиковому окну дома, а затем облил бензином входную дверь, требуя, чтобы женщина вышла наружу. Когда хозяин дома начал смывать бензин водой, между мужчинами возник конфликт. Обвиняемый ударил потерпевшего деревянной частью рукоятки топора по голове, а когда вмешалась жена потерпевшего, несколько раз ударил ее кулаками по лицу и еще раз ударил деревянной частью рукоятки топора по голове.

В результате оба потерпевших получили легкие телесные повреждения, после чего нападавший скрылся с места происшествия.

Что решил суд первой инстанции

Липовецкий районный суд признал военнослужащего виновным по ч. 4 ст. 296 УК Украины.

Суд, применив статьи 69 и 62 УК Украины, назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы и заменил его содержанием в дисциплинарном батальоне на тот же срок.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших. В пользу мужчины было взыскано 60 тыс. грн морального вреда, в пользу женщины — 70 тыс. грн морального вреда и 4868 грн материального ущерба за поврежденное имущество. В остальной части исковых требований суд отказал.

Почему апелляционный суд отменил наказание

Апелляционный суд согласился с доводами представителя потерпевших о том, что местный суд неправильно применил статью 69 УК Украины.

Коллегия судей подчеркнула, что назначение более мягкого наказания допускается лишь тогда, когда совокупность смягчающих обстоятельств существенно снижает степень тяжести совершенного преступления. По мнению апелляционного суда, в данном деле таких оснований не было.

Суд обратил внимание, что преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения, что является обстоятельством, отягчающим наказание, а нападение сопровождалось использованием предмета, похожего на топор, и бензина. Вместе с тем суд первой инстанции формально сослался на ряд смягчающих обстоятельств, не объяснив, почему они существенно уменьшают общественную опасность преступления.

Кроме того, апелляционный суд указал, что активное содействие раскрытию уголовного правонарушения предполагает предоставление следствию новых, ранее неизвестных доказательств либо изобличение других лиц. В то же время обычное признание вины при очевидных обстоятельствах не может считаться таким смягчающим обстоятельством.

Также коллегия судей пришла к выводу, что при обстоятельствах дела № 136/1076/25 боевые заслуги, статус военнослужащего и намерение вернуться к военной службе не давали оснований для применения статей 69 и 62 УК Украины. Суд подчеркнул, что желание осужденного продолжить службу является положительной характеристикой личности, однако оно не может оправдывать отступление от требований уголовного закона при назначении наказания.

Окончательное решение

Винницкий апелляционный суд отменил приговор в части назначенного наказания и назначил осужденному три года лишения свободы — минимальный срок, предусмотренный санкцией ч. 4 ст. 296 УК Украины.

Срок предварительного заключения с 11 марта 2025 года до вступления приговора в законную силу суд зачел в срок отбывания наказания из расчета «день за день».

Вместе с тем апелляционный суд оставил без изменений решение местного суда по гражданским искам. Суд не нашел оснований ни для уменьшения, ни для увеличения размера морального вреда, оставив в силе компенсацию в размере 60 тыс. грн для одного потерпевшего и 70 тыс. грн — для другой потерпевшей, а также возмещение 4868 грн материального ущерба за поврежденное имущество.

Также коллегия согласилась с выводом суда первой инстанции об отказе в возмещении расходов на лечение и утраченного заработка, поскольку истцы не доказали необходимую причинно-следственную связь либо фактическое возникновение соответствующих убытков.

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