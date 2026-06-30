Конкурс в Киевский апелляционный суд: кандидатка не подтвердила способность осуществлять правосудие

ВККС напомнила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии было проведено собеседование и определен результат квалификационного оценивания одной кандидатки на должность судьи в Киевском апелляционном суде.

По результатам квалификационного оценивания 30 июня Адаменко Ирина Николаевна набрала 411,98 балла. Комиссия признала кандидатку такой, что не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном суде общей юрисдикции.

ВККС напомнила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 59 кандидатами в Киевский апелляционный суд: 28 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 21 кандидат — не подтвердил, с 10 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Прекратили участие в конкурсе 2 кандидата.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.