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Конкурс в Киевский апелляционный суд: кандидатка не подтвердила способность осуществлять правосудие

21:07, 30 июня 2026
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ВККС напомнила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.
Конкурс в Киевский апелляционный суд: кандидатка не подтвердила способность осуществлять правосудие
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На заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в составе коллегии было проведено собеседование и определен результат квалификационного оценивания одной кандидатки на должность судьи в Киевском апелляционном суде.

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По результатам квалификационного оценивания 30 июня Адаменко Ирина Николаевна набрала 411,98 балла. Комиссия признала кандидатку такой, что не подтвердила способность осуществлять правосудие в апелляционном суде общей юрисдикции.

ВККС напомнила, что 93 кандидата подали заявления об участии в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 59 кандидатами в Киевский апелляционный суд: 28 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие, 21 кандидат — не подтвердил, с 10 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе Комиссии. Прекратили участие в конкурсе 2 кандидата.

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суд судья ВККС

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