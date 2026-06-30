Конкурс до Київського апеляційного суду: кандидатка не підтвердила здатності здійснювати правосуддя

ВККС нагадала, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

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В засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у складі колегії проводилась співбесіда та визначився результат кваліфікаційного оцінювання однієї кандидатки на посаду судді у Київському апеляційному суді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання 30 червня Адаменко Ірина Миколаївна набрала 411,98 бала. Комісія визнала кандидатку такою, що не підтвердила здатності здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

ВККС нагадала, що 93 кандидати подали заяви про участь у конкурсі на 45 вакантних посад суддів у Київському апеляційному суді.

Загалом проведено співбесіди з 59 кандидатами до Київського апеляційного суду: 28 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя, 21 кандидат – не підтвердив, з 10 кандидатами співбесіди відбудуться у пленарному складі Комісії. Припинили участь у конкурсі 2 кандидати.

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