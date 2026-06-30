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Чи потрібно щороку підтверджувати неотримання пенсії від РФ — пенсіонерам з ТОТ дали чітку відповідь

23:48, 30 червня 2026
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Якщо пенсіонер уже повідомив про неотримання виплат від РФ, повторне підтвердження не потрібне.
Чи потрібно щороку підтверджувати неотримання пенсії від РФ — пенсіонерам з ТОТ дали чітку відповідь
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Пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованих Росією територіях України або виїхали з них на підконтрольну Україні територію під час тимчасової окупації, не потрібно щороку підтверджувати, що вони не отримують пенсію від органів пенсійного забезпечення РФ. Якщо таке повідомлення вже було подано раніше, повторно звертатися до Пенсійного фонду України не потрібно. Водночас у разі зміни обставин, які можуть вплинути на виплату пенсії, про це необхідно повідомити ПФУ.

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Коли потрібно подавати повідомлення

Законодавством передбачено, що пенсіонерам, які проживають на тимчасово окупованих РФ територіях України або під час тимчасової окупації виїхали на підконтрольну Україні територію, пенсія виплачується за умови, що вони не отримують пенсійних виплат від органів пенсійного забезпечення РФ.

Про неотримання таких виплат людина повідомляє під час подання заяви про призначення, перерахунок, поновлення або продовження виплати пенсії. Така вимога визначена пунктом 14-4 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

Чи потрібно подавати повідомлення повторно

У Пенсійному фонді пояснили, що якщо пенсіонер уже подав повідомлення про неотримання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ, повторно робити це не потрібно.

Надсилати нове повідомлення необхідно лише у випадку зміни обставин, які впливають на виплату пенсії.

Коли необхідно повідомити Пенсійний фонд

Інформувати орган Пенсійного фонду України потрібно, якщо виникли обставини, що можуть вплинути на право на пенсійні виплати. Зокрема, це стосується випадків, коли пенсіонер почав отримувати пенсійні виплати від органів пенсійного забезпечення РФ. Саме в такій ситуації необхідно повідомити про це Пенсійний фонд України.

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