Як зареєструвати право власності онлайн через Дію: покрокова інструкція

Як проходить державна реєстрація речових прав на нерухоме майно в електронній формі.

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Державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно можна пройти в електронній формі без особистого відвідування державних установ. Для цього достатньо подати заяву через портал Дія, підписати її кваліфікованим електронним підписом та додати необхідні документи. Водночас успішна реєстрація залежить від дотримання встановлених вимог до оформлення заяви, документів і проходження всіх етапів перевірки.

Як подати заяву на реєстрацію речових прав онлайн

Першим етапом є подання заяви через портал Дія.

Заява в електронній формі подається лише за умови її підписання заявником із використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.

Документи можуть подаватися:

в електронній формі, якщо вони створені відповідно до законодавства у сфері електронних довірчих послуг та електронного документообігу;

у вигляді сканованих копій (фотокопій) паперових документів, якщо йдеться про державну реєстрацію прав, зареєстрованих до 1 січня 2013 року відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення. У такому випадку на копії необхідно накласти кваліфікований електронний підпис заявника.

Як реєструється електронна заява

Після надсилання через портал Дія заява автоматично потрапляє до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Датою та часом прийняття заяви вважається момент її реєстрації в базі даних заяв Державного реєстру прав.

Заяви, подані в електронній формі, реєструються в порядку черговості разом із заявами, які надходять у паперовій формі до суб'єктів державної реєстрації прав або нотаріусів.

При цьому номер заяви, сформований порталом Дія, відрізняється від номера, який присвоюється після її реєстрації у Державному реєстрі прав.

Що перевіряє державний реєстратор

Після реєстрації заяви державний реєстратор розглядає її відповідно до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно.

Під час перевірки оцінюються:

наявність усіх документів, необхідних для проведення відповідної реєстраційної дії;

підтвердження сплати адміністративного збору, якщо така сплата передбачена;

повноваження заявника щодо подання документів стосовно конкретного об'єкта нерухомості;

відповідність даних, зазначених у заяві, інформації в доданих документах та відсутність між ними суперечностей.

Які рішення може прийняти державний реєстратор

Після розгляду документів державний реєстратор може ухвалити одне з кількох рішень:

залишити заяву без руху;

відмовити в державній реєстрації прав;

провести державну реєстрацію прав.

Як отримати результат реєстрації

Після завершення розгляду заявник отримує інформацію про статус та результат розгляду через той електронний сервіс, за допомогою якого подавав документи.

У Міністерстві юстиції зазначають, що знання алгоритму електронної державної реєстрації речових прав є корисним як для власників нерухомості, так і для нотаріусів та представників бізнесу. Це дозволяє швидше зорієнтуватися в процедурі подання документів онлайн та ефективно користуватися цифровими державними сервісами.

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