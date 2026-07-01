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Как зарегистрировать право собственности онлайн через Дию: пошаговая инструкция

07:00, 1 июля 2026
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Как проходит государственная регистрация вещных прав на недвижимое имущество в электронной форме.
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Государственную регистрацию вещных прав на недвижимое имущество можно пройти в электронной форме без личного посещения государственных учреждений. Для этого достаточно подать заявление через портал Дия, подписать его квалифицированной электронной подписью и добавить необходимые документы. В то же время успешная регистрация зависит от соблюдения установленных требований к оформлению заявления, документов и прохождению всех этапов проверки.

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Как подать заявление на регистрацию вещных прав онлайн

Первым этапом является подача заявления через портал Дия.

Заявление в электронной форме подается только при условии его подписания заявителем с использованием средств электронной идентификации с высоким уровнем доверия.

Документы могут подаваться:

  • в электронной форме, если они созданы в соответствии с законодательством в сфере электронных доверительных услуг и электронного документооборота;
  • в виде сканированных копий (фотокопий) бумажных документов, если речь идет о государственной регистрации прав, зарегистрированных до 1 января 2013 года в соответствии с законодательством, действовавшим на момент их возникновения. В таком случае на копии необходимо наложить квалифицированную электронную подпись заявителя.

Как регистрируется электронное заявление

После отправки через портал Дия заявление автоматически поступает в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Датой и временем принятия заявления считается момент его регистрации в базе данных заявлений Государственного реестра прав.

Заявления, поданные в электронной форме, регистрируются в порядке очередности вместе с заявлениями, которые подаются в бумажной форме субъектам государственной регистрации прав или нотариусам.

При этом номер заявления, сформированный порталом Дия, отличается от номера, который присваивается после его регистрации в Государственном реестре прав.

Что проверяет государственный регистратор

После регистрации заявления государственный регистратор рассматривает его в соответствии с Порядком государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество.

Во время проверки оцениваются:

  • наличие всех документов, необходимых для проведения соответствующего регистрационного действия;
  • подтверждение уплаты административного сбора, если такая уплата предусмотрена;
  • полномочия заявителя на подачу документов в отношении конкретного объекта недвижимости;
  • соответствие данных, указанных в заявлении, информации в приложенных документах и отсутствие между ними противоречий.

Какие решения может принять государственный регистратор

После рассмотрения документов государственный регистратор может принять одно из нескольких решений:

  • оставить заявление без движения;
  • отказать в государственной регистрации прав;
  • провести государственную регистрацию прав.

Как получить результат регистрации

После завершения рассмотрения заявитель получает информацию о статусе и результате рассмотрения через тот электронный сервис, с помощью которого подавал документы.

В Министерстве юстиции отмечают, что знание алгоритма электронной государственной регистрации вещных прав полезно как для владельцев недвижимости, так и для нотариусов и представителей бизнеса. Это позволяет быстрее сориентироваться в процедуре подачи документов онлайн и эффективно пользоваться цифровыми государственными сервисами.

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