Практика Верховного Суда и ЕСПЧ: при каких условиях прекращение социальных выплат признается незаконным

Задержка, приостановление или прекращение социальных выплат не означает, что лицо автоматически теряет право на соответствующее обеспечение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Обжалование прекращения или задержки социальной помощи в Украине является не только возможным, но и необходимым механизмом защиты конституционных прав граждан в современных правовых условиях.

В условиях военного положения вопрос социальной защиты приобрел беспрецедентное значение. С одной стороны, государство сталкивается с дефицитом бюджетных ресурсов, что побуждает Правительство вводить специальные порядки и определенные ограничения. С другой — социальные выплаты, в частности пенсии, являются имущественным правом лица и подлежат защите как объект права собственности.

Законодательное регулирование

Право на социальную защиту гарантируется статьей 46 Конституции Украины. Оно включает право на обеспечение в случае утраты трудоспособности, безработицы, старости, потери кормильца и в других случаях, предусмотренных законом.

Ключевое значение также имеет статья 92 Конституции, которая устанавливает, что формы и виды пенсионного обеспечения и социальной защиты определяются исключительно законами.

На уровне специального законодательства действуют законы «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (№ 1058-IV), «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц» (№ 1706-VII) и другие.

Вместе с тем орган государственной власти не вправе произвольно приостанавливать или прекращать социальные выплаты. Основания, порядок и сроки их осуществления должны определяться законом либо нормативным актом, принятым во исполнение закона. Если же орган выходит за пределы предоставленных ему полномочий либо применяет основания, не предусмотренные законодательством, такое решение может быть признано судом противоправным.

Проблемные аспекты и практические последствия

На практике споры возникают в нескольких типичных ситуациях:

прекращение выплат на основании подзаконных актов;

невыплата средств после вступившего в силу судебного решения;

отказ по результатам верификации;

приостановление выплат в связи с пребыванием за границей;

затягивание исполнения судебных решений.

Главной проблемой остается исполнение судебных решений. Органы Пенсионного фонда могут затягивать выплаты, ссылаясь на отсутствие специального порядка возмещения задолженности за прошлые периоды.

Важной победой в сфере защиты социальных прав стала отмена в 2026 году Постановления Кабинета Министров № 821, которое длительное время блокировало реальное исполнение судебных решений. В деле № 320/51895/25 Киевский окружной административный суд, а впоследствии и Шестой апелляционный административный суд признали этот нормативный акт противоправным и недействующим.

Суд подчеркнул, что отмена Постановления № 821 — это не просто победа в одном судебном процессе, а восстановление конституционного принципа верховенства права над правительственным бездействием. Суд подтвердил, что право на социальную защиту и справедливый суд не может быть иллюзорным даже во время войны.

Судебный взгляд

Шестой апелляционный административный суд по делу № 640/14871/21 пришел к выводу, что неподтверждение фактического места проживания либо невозможность установить место пребывания внутренне перемещенного лица не является основанием для прекращения выплаты пенсии.

Суд указал, что статья 49 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» содержит исчерпывающий перечень оснований для прекращения пенсионных выплат, а подзаконные акты не могут его расширять. Следовательно, прекращение пенсии по таким основаниям является незаконным и нарушает право лица на пенсионное обеспечение.

В деле № 620/17864/21 Верховный Суд отметил, что выплата материальной помощи может зависеть от наличия бюджетных ассигнований, если такая помощь не является обязательной составляющей денежного обеспечения. Однако если речь идет о пенсиях или обязательных социальных выплатах, отсутствие бюджетных средств не является оправданием для их невыплаты.

Верховный Суд по делу № 120/4864/24 указал, что помощь на проживание ВПЛ не продлевается только при одновременном наличии двух условий: пребывание за границей более 30 дней по состоянию на 15 июля 2023 года и невозвращение в Украину до 1 августа 2023 года. Если лицо вернулось до этой даты, выплата помощи должна быть продолжена.

В деле № 591/610/16-а Верховный Суд указал, что невозможность своевременно обратиться за помощью из-за боевых действий не должна лишать ребенка материального обеспечения, поскольку интересы ребенка являются приоритетными согласно Конвенции о правах ребенка.

Что касается сроков обращения, Верховный Суд по делу № 646/6250/17 отметил, что в случае незаконного прекращения выплаты пенсии по вине органа Пенсионного фонда шестимесячный срок обращения в суд не применяется. Начисленные, но не выплаченные по вине государственного органа суммы пенсии должны быть выплачены без ограничения каким-либо сроком вместе с компенсацией утраты части доходов.

Практика ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассматривает социальные выплаты через призму статьи 1 Первого протокола к Конвенции (защита собственности).

Дело «Шилина против Украины»: ЕСПЧ признал законным приостановление выплат ВПЛ в случае отказа открыть счет в государственном «Ощадбанке», поскольку это является мерой контроля за использованием публичных средств и не возлагает на лицо «чрезмерного бремени».

Дело «Пичкур против Украины»: Суд пришел к выводу, что прекращение выплаты пенсии в связи с проживанием за границей (или на неподконтрольной территории) является дискриминационным и нарушает Конвенцию.

Дело «Кечко против Украины»: ЕСПЧ четко указал, что органы власти не могут ссылаться на отсутствие средств как на причину неисполнения обязательств, установленных законом.

Таким образом, анализ судебной практики и практики ЕСПЧ свидетельствует о формировании устойчивой правовой позиции, согласно которой органы государственной власти не могут прекращать или задерживать социальные выплаты по основаниям, не предусмотренным законом, а бюджетные трудности не освобождают государство от исполнения его социальных обязательств.

Вместе с тем каждый спор требует оценки конкретных норм, регулирующих соответствующий вид помощи, поскольку порядок ее назначения, приостановления и прекращения может существенно различаться.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.