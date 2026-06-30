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Валерий Тавлуй избран председателем Березанского райсуда Николаевской области

20:49, 30 июня 2026
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Валерия Тавлуя избрали председателем Березанского районного суда сроком на три года.
Валерий Тавлуй избран председателем Березанского райсуда Николаевской области
Фото: br.mk.court.gov.ua
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В Березанском районном суде Николаевской области состоялось собрание судей, в ходе которого был избран председатель суда.

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В соответствии с решением собрания Березанского районного суда Николаевской области от 18 июня 2026 года №2 председателем суда с 27 июня 2026 года избран судья Тавлуй Валерий Васильевич сроком на три года.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей», председатель местного суда избирается судьями этого суда сроком на три года, но не дольше срока полномочий судьи.

Напомним, что избрали главу Раховского районного суда Закарпатской области.

А еще избрали главу Рожнятовского районного суда Ивано-Франковской области.

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суд

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