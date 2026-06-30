Валерія Тавлуя обрано головою Березанського райсуду Миколаївської області

Валерія Тавлуя обрано головою Березанського районного суду строком на три роки.

Фото: br.mk.court.gov.ua

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У Березанському районному суді Миколаївської області відбулися збори суддів, під час яких було обрано голову суду.

Відповідно до рішення зборів Березанського районного суду Миколаївської області від 18 червня 2026 року №2 головою суду з 27 червня 2026 року обрано суддю Тавлуя Валерія Васильовича строком на три роки.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голова місцевого суду обирається суддями цього суду строком на три роки, але не довше строку повноважень судді.

Нагадаємо, що обрали голову Рахівського районного суду Закарпатської області.

А ще обрали голову Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області.

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