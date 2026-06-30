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Депутати пропонують ставити українське вино на найпомітніші місця в магазинах

15:31, 30 червня 2026
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Українським винам хочуть гарантувати щонайменше 25% місця на полицях магазинів.
Депутати пропонують ставити українське вино на найпомітніші місця в магазинах
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Українське вино може стати помітнішим для покупців у магазинах і закладах громадського харчування. Продавців пропонують зобов'язати відводити щонайменше чверть демонстраційних площ для вин українського виробництва та розміщувати їх у найбільш помітних місцях. Ініціатива покликана підтримати вітчизняних виноробів, які, за словами авторів, сьогодні програють конкуренцію імпортним брендам через нерівні умови представленості на полицях.

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Що зміниться для магазинів і ресторанів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт 15364 «Про внесення зміни до Закону України «Про виноград, вино та продукти виноградарства» щодо вдосконалення вимог до обігу вин, що мають статус українських товарів (продукції)».

Документ пропонує доповнити розділ XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виноград, вино та продукти виноградарства» новим пунктом 11¹.

Передбачається, що протягом дії воєнного стану, а також упродовж одного року після його припинення або скасування суб'єкти господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, повинні забезпечувати пріоритетне розміщення українських вин на демонстраційних площах магазинів і закладів громадського харчування. Йдеться про викладання та регулярне поповнення товару у найбільш помітних і доступних для візуального сприйняття покупцями місцях.

Скільки місця на полицях відведуть українському вину

Законопроєктом пропонується встановити мінімальну частку вин, що мають статус українських товарів (продукції) відповідно до Митного кодексу України.

Такі вина повинні становити не менше 25% від загального обсягу продукції товарної позиції 2204 УКТ ЗЕД, яка представлена на демонстраційних площах магазинів і закладів громадського харчування.

Чому вирішили підтримати українських виноробів

Новий Закон України «Про виноград, вино та продукти виноградарства», ухвалений у 2024 році, гармонізував українське законодавство з європейськими правилами у сфері виноградарства та виноробства. Однак питання підтримки українських виробників безпосередньо у місцях продажу залишилося неврегульованим.

Наголошується, що сьогодні український ринок виноробної продукції перебуває під значним тиском імпортних товарів. Через відсутність механізмів підтримки національного виробника українські вина часто поступаються найкращими місцями на полицях іноземним брендам, які мають значно більші маркетингові бюджети.

На думку авторів, запровадження обов'язкової 25-відсоткової частки українських вин у полі зору покупців забезпечить справедливіший доступ вітчизняних виробників до ринку, сприятиме популяризації українських брендів і посилить економічну стійкість галузі в умовах воєнного стану.

Для чого пропонують нові правила

Метою законопроєкту є створення сприятливих умов для розвитку та підтримки українського виноробства під час воєнного стану шляхом забезпечення гарантованого представлення української продукції у торговельних мережах та закладах громадського харчування.

При цьому реалізація запропонованих змін, як зазначено у пояснювальній записці, не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

Яких наслідків очікують після ухвалення закону

Після набрання законом чинності виробники українських вин отримають гарантоване місце на полицях магазинів і закладів громадського харчування. Це має допомогти покупцям легше знаходити вітчизняну продукцію та підтримувати національного виробника.

Очікується, що такі зміни сприятимуть зміцненню аграрного сектору й підвищенню конкурентоспроможності українського виноробства на внутрішньому ринку.

Коли нові вимоги можуть набути чинності

Законопроєкт передбачає, що закон набере чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування.

Після цього Кабмін матиме три місяці, щоб ухвалити необхідні нормативно-правові акти, привести власні документи у відповідність із законом, а також забезпечити внесення відповідних змін міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади.

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