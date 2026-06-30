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Депутаты предлагают размещать украинское вино на самых заметных местах в магазинах

15:31, 30 июня 2026
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Украинским винам хотят гарантировать не менее 25% места на полках магазинов.
Депутаты предлагают размещать украинское вино на самых заметных местах в магазинах
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Украинское вино может стать более заметным для покупателей в магазинах и заведениях общественного питания. Продавцов предлагают обязать отводить не менее четверти демонстрационных площадей для вин украинского производства и размещать их в наиболее заметных местах. Инициатива призвана поддержать отечественных виноделов, которые, по словам авторов, сегодня проигрывают конкуренцию импортным брендам из-за неравных условий представленности на полках.

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Что изменится для магазинов и ресторанов

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект 15364 «О внесении изменения в Закон Украины «О винограде, вине и продуктах виноградарства» относительно совершенствования требований к обороту вин, имеющих статус украинских товаров (продукции)».

Документ предлагает дополнить раздел XV «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О винограде, вине и продуктах виноградарства» новым пунктом 11¹.

Предусматривается, что в течение действия военного положения, а также в течение одного года после его прекращения или отмены субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю алкогольными напитками, должны обеспечивать приоритетное размещение украинских вин на демонстрационных площадях магазинов и заведений общественного питания. Речь идет о выкладке и регулярном пополнении товара в наиболее заметных и доступных для визуального восприятия покупателями местах.

Сколько места на полках отведут украинскому вину

Законопроектом предлагается установить минимальную долю вин, имеющих статус украинских товаров (продукции) в соответствии с Таможенным кодексом Украины.

Такие вина должны составлять не менее 25% от общего объема продукции товарной позиции 2204 УКТ ВЭД, представленной на демонстрационных площадях магазинов и заведений общественного питания.

Почему решили поддержать украинских виноделов

Новый Закон Украины «О винограде, вине и продуктах виноградарства», принятый в 2024 году, гармонизировал украинское законодательство с европейскими правилами в сфере виноградарства и виноделия. Однако вопрос поддержки украинских производителей непосредственно в местах продажи остался неурегулированным.

Подчеркивается, что сегодня украинский рынок винодельческой продукции находится под значительным давлением импортных товаров. Из-за отсутствия механизмов поддержки национального производителя украинские вина часто уступают лучшие места на полках иностранным брендам, располагающим значительно большими маркетинговыми бюджетами.

По мнению авторов, введение обязательной 25-процентной доли украинских вин в поле зрения покупателей обеспечит более справедливый доступ отечественных производителей к рынку, будет способствовать популяризации украинских брендов и усилит экономическую устойчивость отрасли в условиях военного положения.

Для чего предлагают новые правила

Целью законопроекта является создание благоприятных условий для развития и поддержки украинского виноделия в период действия военного положения путем обеспечения гарантированного представления украинской продукции в торговых сетях и заведениях общественного питания.

При этом реализация предлагаемых изменений, как отмечается в пояснительной записке, не потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.

Каких последствий ожидают после принятия закона

После вступления закона в силу производители украинских вин получат гарантированное место на полках магазинов и заведений общественного питания. Это должно помочь покупателям легче находить отечественную продукцию и поддерживать национального производителя.

Ожидается, что такие изменения будут способствовать укреплению аграрного сектора и повышению конкурентоспособности украинского виноделия на внутреннем рынке.

Когда новые требования могут вступить в силу

Законопроект предусматривает, что закон вступит в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

После этого Кабмин будет иметь три месяца, чтобы принять необходимые нормативно-правовые акты, привести собственные документы в соответствие с законом, а также обеспечить внесение соответствующих изменений министерствами и другими центральными органами исполнительной власти.

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Верховная Рада Украины законопроект Парламент

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