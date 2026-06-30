В Испании заканчивается прием заявлений на легализацию мигрантов – заявки подали почти 1 млн человек

Правительство премьер-министра Педро Санчеса массово легализует мигрантов на фоне ужесточения политики ЕС.

Фото: EPA

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30 июня в Испании завершается прием заявлений на участие в масштабной программе легализации нелегальных мигрантов. По данным испанских властей, к середине июня заявки подали уже более 900 тысяч человек, хотя правительство изначально рассчитывало примерно на 500 тысяч заявителей.

Программа extraordinaria regularización предусматривает предоставление возобновляемых разрешений на проживание мигрантам, которые прожили в Испании не менее пяти месяцев и не имеют судимостей.

По информации правительства, около 360 тысяч заявителей уже получили временные разрешения на проживание и работу.

Инициатива берет начало с общественной кампании 2024 года, которую поддержали более 700 тысяч граждан Испании, сотни гуманитарных организаций, бизнес-объединений и Католическая церковь. В апреле этого года правительство премьер-министра Педро Санчеса утвердило соответствующий королевский декрет, установив чуть более трех месяцев для подачи заявлений.

Педро Санчес называет программу признанием вклада людей, которые уже работают на испанскую экономику. В то же время легализацию критикуют Народная партия и партия Vox. Они пытались через суд остановить действие правительственного декрета, однако в прошлом месяце Верховный суд Испании отказал в удовлетворении такого ходатайства.

Массовая легализация мигрантов происходит на фоне ужесточения миграционной политики Европейского Союза. Ранее в этом месяце ЕС завершил реформу миграционной системы, которая предусматривает более быстрое возвращение нелегальных мигрантов, более жесткие пограничные процедуры и возможность создания центров возврата за пределами Евросоюза для лиц, которым отказано в предоставлении убежища.

В письме к постоянным представителям государств-членов ЕС, направленном ранее в этом месяце, правительство Испании выразило несогласие с новыми подходами, сославшись на «серьезные юридические, внешнеполитические и операционные сомнения, связанные с центрами возврата, а также на непропорциональность отдельных мер». Вместо этого страна призвала ЕС принять миграционные правила, основанные на «полном уважении к международному праву и праву Европейского Союза».

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