В Іспанії закінчується прийом заяв на легалізацію мігрантів – заявки подали майже 1 млн осіб

Уряд прем'єр-міністра Педро Санчеса масово легалізує мігрантів на тлі жорсткішої політики ЄС.

Фото: EPA

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

30 червня в Іспанії завершується прийом заяв на участь у масштабній програмі легалізації нелегальних мігрантів. За даними іспанської влади, до середини червня заявки подали вже понад 900 тисяч осіб, хоча уряд спочатку розраховував приблизно на 500 тисяч заявників.

Програма extraordinaria regularización передбачає надання поновлюваних дозволів на проживання мігрантам, які прожили в Іспанії щонайменше п'ять місяців і не мають судимостей.

За інформацією уряду, близько 360 тисяч заявників уже отримали тимчасові дозволи на проживання та роботу.

Ініціатива бере початок із громадської кампанії 2024 року, яку підтримали понад 700 тисяч громадян Іспанії, сотні гуманітарних організацій, бізнес-об'єднань та Католицька церква. У квітні цього року уряд прем'єр-міністра Педро Санчеса затвердив відповідний королівський декрет, встановивши трохи більше трьох місяців для подання заяв.

Педро Санчес називає програму визнанням внеску людей, які вже працюють на іспанську економіку. Водночас легалізацію критикують Народна партія та партія Vox. Вони намагалися через суд зупинити дію урядового декрету, однак минулого місяця Верховний суд Іспанії відмовив у задоволенні такого клопотання.

Масова легалізація мігрантів відбувається на тлі посилення міграційної політики Європейського Союзу. Раніше цього місяця ЄС завершив реформу міграційної системи, яка передбачає швидше повернення нелегальних мігрантів, жорсткіші прикордонні процедури та можливість створення центрів повернення за межами Євросоюзу для осіб, яким відмовили у наданні притулку.

У листі до постійних представників держав-членів ЄС, надісланому раніше цього місяця, уряд Іспанії висловив незгоду з новими підходами, пославшись на «серйозні юридичні, зовнішньополітичні та операційні сумніви, пов’язані з центрами повернення, а також на непропорційність окремих заходів». Натомість країна закликала ЄС ухвалити міграційні правила, що ґрунтуватимуться на «повній повазі до міжнародного права та права Європейського Союзу».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.