Верховный Суд разъяснил условия прекращения выплат денежной помощи ВПО

Верховный Суд объяснил правила прекращения помощи внутренне перемещенным лицам.

Источник фото: TRIBUN.COM.UA

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда рассмотрел дело о прекращении выплат помощи на проживание внутренне перемещенным лицам из-за пребывания за границей.

Детали дела

Как указывает Пятый апелляционный административный суд, истец обратилась в суд в связи с прекращением помощи на проживание вследствие пребывания за границей Украины более 30 календарных дней подряд. По ее мнению, период пребывания за границей Украины с 11 июня 2023 года до 15 июля 2023 года не может быть учтен, поскольку в этот период законодательством Украины не предусматривалось прекращение помощи на проживание по такому основанию, однако ответчик неправомерно учел этот период и прекратил выплату помощи на проживание внутренне перемещенному лицу.

ВС согласился с позицией судов предыдущих инстанций и подчеркнул: выплаты с 1 августа 2023 года не продолжаются при одновременном существовании двух условий:

• пребывание ВПО за границей более 30 дней подряд по состоянию на 15 июля 2023 года;

• отсутствие возвращения в Украину по состоянию на 1 августа 2023 года.

Эти правила закреплены постановлением Кабмина №709 от 11 июля 2023 года, которое вступило в силу 15 июля 2023-го. В постановлении порядок №332 изложен в новой редакции.

Согласно постановлению, ВПО, которые по результатам проверки по состоянию на 15 июля 2023 года находились за границей более 30 календарных дней подряд и не вернулись в Украину по состоянию на 1 августа этого же года, выплата помощи не продолжается.

То есть даже в случае пребывания внутренне перемещенного лица за границей более 30 календарных дней подряд по состоянию на 15 июля, однако его возвращения в Украину до 1 августа, выплата помощи на проживание такому лицу должна была быть автоматически продолжена с 1 августа.

В рамках этого дела истице прекращена выплата помощи на основании именно указанных положений постановления №709.

Постановление КАС ВС от 24 марта 2025 года по делу №120/4864/24.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.